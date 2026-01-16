https://ria.ru/20260116/konkurs-2068362511.html
Захарова предложила сделать конкурс о традиционных ценностях международным
16.01.2026
Захарова предложила сделать конкурс о традиционных ценностях международным
Всероссийский конкурс "Россия - страна традиционных ценностей" может получить статус международного, поскольку в нем принимают участие представители семи других
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Всероссийский конкурс "Россия - страна традиционных ценностей" может получить статус международного, поскольку в нем принимают участие представители семи других стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"У меня есть своя инициатива. Учитывая, что семь стран приняли участие - хороший опыт, хорошее начинание - давайте сделаем этот конкурс международным, уже в полном объеме. А мы вам поможем", - сказала дипломат в ходе своего выступления на церемонии награждения.
По словам Захаровой
, традиционные ценности являются "ориентиром" для движения нашей страны и нашего общества, которые сейчас переживают настоящую битву добра со злом.
В Национальном центре "Россия" прошла церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Россия — страна традиционных ценностей".
На церемония были представлены финалисты, лауреаты и победители конкурса, которые в своих видеороликах, презентациях и рисунках раскрыли суть традиционных российских ценностей, таких как крепкая семья, патриотизм, достоинство, милосердие и справедливость.