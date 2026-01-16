Рейтинг@Mail.ru
Захарова предложила сделать конкурс о традиционных ценностях международным - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 16.01.2026 (обновлено: 16:59 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/konkurs-2068362511.html
Захарова предложила сделать конкурс о традиционных ценностях международным
Захарова предложила сделать конкурс о традиционных ценностях международным - РИА Новости, 16.01.2026
Захарова предложила сделать конкурс о традиционных ценностях международным
Всероссийский конкурс "Россия - страна традиционных ценностей" может получить статус международного, поскольку в нем принимают участие представители семи других РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T16:55:00+03:00
2026-01-16T16:59:00+03:00
россия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156094/26/1560942679_0:0:2694:1516_1920x0_80_0_0_2b3e1efb3757cd540221bbe93de9c052.jpg
https://ria.ru/20260116/zakharova-2068327298.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156094/26/1560942679_0:0:2694:2022_1920x0_80_0_0_353bf8d638d20c131b77f1424b4035ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мария захарова
Россия, Мария Захарова
Захарова предложила сделать конкурс о традиционных ценностях международным

Захарова: "Россия — страна традиционных ценностей" может стать международным

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Всероссийский конкурс "Россия - страна традиционных ценностей" может получить статус международного, поскольку в нем принимают участие представители семи других стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«

"У меня есть своя инициатива. Учитывая, что семь стран приняли участие - хороший опыт, хорошее начинание - давайте сделаем этот конкурс международным, уже в полном объеме. А мы вам поможем", - сказала дипломат в ходе своего выступления на церемонии награждения.

По словам Захаровой, традиционные ценности являются "ориентиром" для движения нашей страны и нашего общества, которые сейчас переживают настоящую битву добра со злом.
В Национальном центре "Россия" прошла церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Россия — страна традиционных ценностей".
На церемония были представлены финалисты, лауреаты и победители конкурса, которые в своих видеороликах, презентациях и рисунках раскрыли суть традиционных российских ценностей, таких как крепкая семья, патриотизм, достоинство, милосердие и справедливость.
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Захарова призвала закрепить традиционные ценности на законодательном уровне
Вчера, 15:35
 
РоссияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала