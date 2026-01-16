Мюнхенская конференция по безопасности отозвала приглашения Ирану

БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Представители Мюнхенской конференции по безопасности по настоянию министерства иностранных дел Германии отозвали высланные ранее приглашения представителям иранского правительства, сообщает новостное агентство DPA.
«
"Несколько недель назад отдельным представителям правительства Ирана были направлены приглашения. В свете текущих событий Мюнхенская конференция по безопасности не будет их сохранять в силе", - сообщил представитель конференции агентству.
Ранее МИД Германии рекомендовал организаторам конференции воздержаться от приглашений ввиду "подавления протестов" в исламской республике.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах со стороны протестующих и правоохранителей. Тегеран 12 января взял ситуацию под контроль.
Мюнхенская конференция по безопасности - один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности. В 2026 году 62-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 13 по 15 февраля.