Мюнхенская конференция по безопасности отозвала приглашения Ирану - РИА Новости, 16.01.2026
17:29 16.01.2026
Мюнхенская конференция по безопасности отозвала приглашения Ирану
Мюнхенская конференция по безопасности отозвала приглашения Ирану
Представители Мюнхенской конференции по безопасности по настоянию министерства иностранных дел Германии отозвали высланные ранее приглашения представителям... РИА Новости, 16.01.2026
в мире
иран
тегеран (город)
мид германии
в мире, иран, тегеран (город), мид германии
В мире, Иран, Тегеран (город), МИД Германии
Мюнхенская конференция по безопасности отозвала приглашения Ирану

DPA: Мюнхенская конференция по безопасности отозвала приглашения делегатов Ирана

© AP Photo / Matthias SchraderУчастники Мюнхенской конференции по безопасности
Участники Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Matthias Schrader
Участники Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Представители Мюнхенской конференции по безопасности по настоянию министерства иностранных дел Германии отозвали высланные ранее приглашения представителям иранского правительства, сообщает новостное агентство DPA.
"Несколько недель назад отдельным представителям правительства Ирана были направлены приглашения. В свете текущих событий Мюнхенская конференция по безопасности не будет их сохранять в силе", - сообщил представитель конференции агентству.

Ранее МИД Германии рекомендовал организаторам конференции воздержаться от приглашений ввиду "подавления протестов" в исламской республике.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах со стороны протестующих и правоохранителей. Тегеран 12 января взял ситуацию под контроль.
Мюнхенская конференция по безопасности - один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности. В 2026 году 62-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 13 по 15 февраля.
Логотип Международного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Россияне не получили приглашений на форум в Давосе, сообщили в посольстве
Вчера, 15:23
 
