В Коми 19 человек остаются в больницах после инцидента в учебном центре МВД
В Коми 19 человек остаются в больницах после инцидента в учебном центре МВД - РИА Новости, 16.01.2026
В Коми 19 человек остаются в больницах после инцидента в учебном центре МВД
Девятнадцать человек находятся в больницах после инцидента в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, сообщили РИА Новости в минздраве Коми.
Минздрав Коми: 19 человек находятся в больницах после инцидента в Сыктывкаре
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Девятнадцать человек находятся в больницах после инцидента в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, сообщили РИА Новости в минздраве Коми.
СУСК РФ
по республике Коми
в пятницу сообщало о задержании подозреваемого по делу об инциденте в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре
. Как установило следствие в ходе расследования уголовного дела о халатности, возбужденного по факту инцидента, один из преподавателей этого центра в четверг во время планового учебного занятия со слушателями привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате возник пожар, пострадали 20 слушателей учебного центра МВД. В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
"По состоянию на 19.00 мск пятницы в Эжвинской городской больнице и Коми республиканской больнице по-прежнему остаются 12 пострадавших, один (новый пострадавший – ред.) прибавился в медсанчасти МВД, где уже получают лечение 6 человек", – сказал представитель минздрава Коми.
По его словам, состояние пострадавших не изменилось - четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии, пять – в тяжелом.
Ранее в пятницу минздрав Коми сообщал, что после инцидента на лечении находятся 18 человек, из них 12 мужчин и шесть женщин. При этом пять пострадавших находятся в Эжвинской городской больнице, семь - в Коми республиканской больнице, остальные получают лечение в терапевтическом отделении медсанчасти МВД.