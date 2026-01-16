В Коми 19 человек остаются в больницах после инцидента в учебном центре МВД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Девятнадцать человек находятся в больницах после инцидента в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, сообщили РИА Новости в минздраве Коми.

СУСК РФ по республике Коми в пятницу сообщало о задержании подозреваемого по делу об инциденте в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре . Как установило следствие в ходе расследования уголовного дела о халатности, возбужденного по факту инцидента, один из преподавателей этого центра в четверг во время планового учебного занятия со слушателями привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате возник пожар, пострадали 20 слушателей учебного центра МВД. В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

"По состоянию на 19.00 мск пятницы в Эжвинской городской больнице и Коми республиканской больнице по-прежнему остаются 12 пострадавших, один (новый пострадавший – ред.) прибавился в медсанчасти МВД, где уже получают лечение 6 человек", – сказал представитель минздрава Коми.

По его словам, состояние пострадавших не изменилось - четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии, пять – в тяжелом.