В Коми 19 человек остаются в больницах после инцидента в учебном центре МВД - РИА Новости, 16.01.2026
22:56 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/komi-2068433136.html
В Коми 19 человек остаются в больницах после инцидента в учебном центре МВД
В Коми 19 человек остаются в больницах после инцидента в учебном центре МВД - РИА Новости, 16.01.2026
В Коми 19 человек остаются в больницах после инцидента в учебном центре МВД
Девятнадцать человек находятся в больницах после инцидента в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, сообщили РИА Новости в минздраве Коми. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T22:56:00+03:00
2026-01-16T22:56:00+03:00
2026
В Коми 19 человек остаются в больницах после инцидента в учебном центре МВД

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Девятнадцать человек находятся в больницах после инцидента в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, сообщили РИА Новости в минздраве Коми.
СУСК РФ по республике Коми в пятницу сообщало о задержании подозреваемого по делу об инциденте в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре. Как установило следствие в ходе расследования уголовного дела о халатности, возбужденного по факту инцидента, один из преподавателей этого центра в четверг во время планового учебного занятия со слушателями привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате возник пожар, пострадали 20 слушателей учебного центра МВД. В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
В МВД назвали причину возгорания в центре профподготовки в Сыктывкаре
Вчера, 15:22
"По состоянию на 19.00 мск пятницы в Эжвинской городской больнице и Коми республиканской больнице по-прежнему остаются 12 пострадавших, один (новый пострадавший – ред.) прибавился в медсанчасти МВД, где уже получают лечение 6 человек", – сказал представитель минздрава Коми.
По его словам, состояние пострадавших не изменилось - четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии, пять – в тяжелом.
Ранее в пятницу минздрав Коми сообщал, что после инцидента на лечении находятся 18 человек, из них 12 мужчин и шесть женщин. При этом пять пострадавших находятся в Эжвинской городской больнице, семь - в Коми республиканской больнице, остальные получают лечение в терапевтическом отделении медсанчасти МВД.
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Сыктывкаре
Вчера, 13:27
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
