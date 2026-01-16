"Это сможет объяснить только Кличко". Захарова пошутила о деле Тимошенко

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Только мэр Киева Виталий Кличко может толково объяснить, почему ворует Владимир Зеленский, а сядет лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, пошутила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в среду опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Позднее в САП уточнили, что будут ходатайствовать в суде о назначении ей залога в размере 1,15 миллиона долларов. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос. В пятницу Высший антикоррупционный суд Украины назначил для Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов.
НАБУ и САП ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
