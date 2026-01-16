Рейтинг@Mail.ru
Китайские ученые разгадали возможный ключ к пониманию темной материи
16:27 16.01.2026
Китайские ученые разгадали возможный ключ к пониманию темной материи
Китайские ученые разгадали возможный ключ к пониманию темной материи
Группа исследователей из Университета Китайской академии наук (UCAS) провела непосредственное наблюдение эффекта Мигдала с помощью передового оборудования
2026
Новости
космос - риа наука
Китайские ученые разгадали возможный ключ к пониманию темной материи

Кэцзи жибао: китайские ученые нашли возможный ключ к пониманию темной материи

© iStock.com / AntonioSolanoКосмическая туманность со звездами
Космическая туманность со звездами
© iStock.com / AntonioSolano
Космическая туманность со звездами. Архивное фото
ПЕКИН, 16 янв - РИА Новости. Группа исследователей из Университета Китайской академии наук (UCAS) провела непосредственное наблюдение эффекта Мигдала с помощью передового оборудования, это может стать ключом к пониманию темной материи, сообщает китайское научное издание "Кэцзи жибао".
Темная материя, отмечает издание, это загадочное вещество, составляющее около 85% всей материи во Вселенной. Она не излучает свет или тепло, но при этом влияет на движение галактик своей мощной гравитацией. Долгое время ученые фокусировали свои исследования на гипотетических частицах слабого взаимодействия - массивных частицах.
Сегодня все больше ученых обращают внимание на более легкие частицы темной материи. Однако, пишет газета, взаимодействие этих частиц с обычной материей чрезвычайно слабое, появляющиеся сигналы значительно слабее, чем предел чувствительности существующих детекторов, делая традиционные методы обнаружения практически бесполезными.
Эффект Мигдалла, предсказанный советским физиком Аркадием Мигдалом в 1939 году, дает надежду на преодоление этого тупика. Данный эффект описывает квантовое явление: при столкновении частицы с атомным ядром она может передавать часть энергии электрону вне ядра, потенциально заставляя электрон покинуть ядро.
Как пишет газета, ученые использовали специальный газовый пиксельный детектор собственной разработки для непосредственного наблюдения эффекта Мигдала. Исследователи успешно зафиксировали данный эффект, достигнув статистической достоверности, превышающей пять стандартных отклонений, что соответствует стандарту "открытия" в физике.
"Это не только подтверждает предсказание в квантовой механике, сделанное 87 лет назад, но и предоставляет ключевые экспериментальные доказательства для поиска более лёгких частиц тёмной материи во Вселенной", - пишет газета.
По словам профессора Китайской академии наук и ведущего автора научной статьи, которая ранее была опубликована в журнале Nature, Чжэн Янхэна, будущие эксперименты по обнаружению темной материи смогут использовать этот эффект для повышения точности распознавания сигнала и расширения диапазона обнаружения темной материи.
