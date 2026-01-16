Наталья Прыжкова: безвизовый режим увеличил турпоток между Россией и Китаем

Прошедший 2025 год стал знаковым для отношений России и Китая, которые вместе отметили 80-ю годовщину Победы во Второй мировой войне, показав миру единство в стремлении отстаивать историческую правду, совместно противостояли санкциям и попыткам западных стран помешать сотрудничеству Москвы и Пекина. Генеральный консул России в Шэньяне Наталья Прыжкова рассказала в интервью РИА Новости о тенденциях в торговом сотрудничестве РФ с китайскими провинциями Ляонин и Цзилинь и популярности в регионе русского языка и культуры. Она осветила ключевые аспекты двустороннего взаимодействия в 2025 году и рассказала о планах на 2026 год. Беседовала Анна Раткогло.

– Наталья Сергеевна, как бы вы оценили итоги сотрудничества России с северо-восточными провинциями КНР Ляонин и Цзилинь в 2025 году, были ли особые прорывы в двустороннем взаимодействии, которые вы могли бы выделить?

– Две тысячи двадцать пятый год в истории двусторонних отношений России и Китая прошел под знаком совместного празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Войне сопротивления китайского народа японской агрессии. По этому случаю на советских военно-мемориальных объектах, расположенных в провинциях консульского округа – Ляонин и Цзилинь, – в мае, сентябре и октябре проводились масштабные памятные акции, основными участниками которых стали учащиеся общеобразовательных и высших учебных заведений двух стран.

Так, на советском воинском кладбище в районе Люйшунькоу города Далянь – крупнейшем иностранном воинском захоронении в Северо-Восточной Азии – впервые состоялся "Субботник памяти" с участием российских и китайских школьников, по окончании которого была заложена "Капсула памяти" с посланиями будущему поколению, которую предстоит открыть в 2045 году. Подобные мероприятия с широким вовлечением молодежи носят глубоко символичный характер и способствуют сохранению исторической памяти.

Важно отметить, что при поддержке местных властей в минувшем году была проведена масштабная реконструкция памятника советским летчикам в городе Чанчунь, осуществлены работы по реставрации и благоустройству советских воинских захоронений в районах Люйшунькоу и Цзиньчжоу города Далянь и уезде Ванцин.

Прошедший год также можно охарактеризовать годом активного развития двустороннего официального диалога и деловых контактов, в том числе на межрегиональном уровне. Ярким примером межрегионального диалога стали Дни Приморского края в провинции Ляонин, включавшие двусторонние переговоры, бизнес-форум, презентацию российской продукции, кулинарные мастер-классы, а также совместный концерт Приморской краевой филармонии и Шэньянской консерватории. Ключевым событием в деловой повестке двух стран на Северо-Востоке Китая стал прошедший в октябре в городе Шэньяне с большим размахом Российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества, почетным гостем которого стал сопредседатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. В обширную программу форума, помимо пленарного заседания, вошли ярмарка товаров российских производителей, выставка произведений российских и китайских художников, тематические подсессии по направлениям "торговля", "экономика", "инвестиции", "логистика" и "трансграничная электронная торговля". Мероприятие, организуемое уже в третий раз, привлекло свыше тысячи участников с китайской стороны, а также рекордное количество делегатов из России – более 300 человек, включая представителей Амурской, Тверской, Челябинской областей, Приморского, Хабаровского, Красноярского краев. В рамках форума было подписано 12 соглашений о сотрудничестве.

Положительный сдвиг произошел и в расширении сети российско-китайского побратимства за счет образования новых пар на территории консульского округа. Так, в декабре соглашения об установлении побратимских отношений заключили Приморский край и провинция Ляонин, а также города Челябинск и Далянь. В проработке находятся еще несколько соглашений.

Подводя итог, можно назвать прошедший год весьма динамичным и наполненным практическим содержанием. Как любят говорить на северо-востоке Китая: "Каждый шаг оставляет след". Ушедший год оставил важный след в развитии сотрудничества между субъектами Российской Федерации и провинциями консульского округа и создал прочный задел для его дальнейшей активизации.

– Какие тенденции вы наблюдаете в торговле России с северо-восточными китайскими провинциями Цзилинь и Ляонин, учитывая снижение показателей общего товарооборота России и Китая в 2025 году?

– В 2025 году экономическое сотрудничество между Россией и Китаем развивалось в условиях ограничений, вызванных незаконными рестрикциями западных стран. Важно отметить, что упомянутые санкции не оказали существенного негативного воздействия на объем двусторонней торговли, уверенно превысившего показатель в 200 миллиардов долларов третий год подряд. Снижение объема товарооборота между нашими странами на 8,7% (по итогам 11 месяцев 2025 года) отчасти обусловлено совершенствованием структуры российского экспорта в Китай, в которой набирает обороты поставка неэнергетической продукции. При содействии "Российского экспортного центра" на китайский рынок активно продвигаются отечественное продовольствие и товары повседневного спроса, основной характеристикой которых, по мнению китайских потребителей, является высокое качество.

Провинции Ляонин и Цзилинь, в свою очередь, продемонстрировали относительную стойкость к снижению объема товарооборота с Россией – уменьшение составило всего 3,6% по сравнению с 2024 годом. Одними из ключевых факторов, оказавших поддержку торговому сотрудничеству с провинциями консульского округа, стали расширение трансграничной электронной торговли, открытие в январе 2025 года Национального павильона России в городе Шэньян, запуск в ноябре российско-китайского контейнерного почтового поезда "Хуньчунь-Москва", а также новые логистические морские (Далянь-Владивосток) и наземные (Шэньян-Россия в рамках TIR) маршруты.

– В импорте каких российских товаров наиболее заинтересованы провинции Ляонин и Цзилинь? Какие позиции из указанных регионов преобладают в поставках в Россию?

– Наиболее популярными товарными позициями, поставляемыми из России в провинцию Ляонин, в январе-ноябре 2025 года являлись замороженная рыба, нефть и нефтепродукты, руды и медные концентраты, в провинцию Цзилинь – ракообразные, нефтяной газ. В поставках из провинции Ляонин преобладали легковые автомобили, пластик, органические химические соединения, из провинции Цзилинь – товары повседневного спроса, легковые автомобили и мобильные телефоны.

– Последние два года были весьма насыщенными в плане двусторонних культурных обменов, какие российские выставки и концерты ожидаются в провинциях Ляонин и Цзилинь в 2026 году?

– Действительно, под эгидой перекрестных Годов культуры в 2024-2025 годах на территории двух стран состоялось свыше 400 мероприятий. Провинции Ляонин и Цзилинь не стали исключением. К числу наиболее масштабных культурных событий 2025 года можно отнести состоявшийся в июне в городе Шэньян "Концерт дружбы России и Китая" с участием Центрального военного оркестра министерства обороны Российской Федерации. Широкий резонанс вызвала прошедшая в сентябре-октябре в городе Чанчунь выставка произведений российских и китайских художников под названием "Народ победит!", посвященная 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Войне сопротивления китайского народа японской агрессии. При поддержке генконсульства и Цзилиньской государственной телерадиокомпании в городе Шулань уже в шестой раз прошел Российско-китайский фестиваль "Студенческий голос-2025". Хочется также отметить успешное выступление в городе Далянь вокально-хореографического коллектива Краснодарского государственного института культуры и совместный концерт в городе Чанчунь оркестров Иркутского областного музыкального колледжа им. Фредерика Шопена и Цзилиньского института искусств.

Ожидаем, что наступивший год будет также наполнен яркими культурными событиями.

– Наступивший год будет первым перекрестным годом в сфере образования России и Китая, какие мероприятия запланированы в городах провинций Ляонин и Цзилинь? Ожидается ли подписание двусторонних соглашений в этой сфере? Насколько активно взаимодействие образовательных учреждений России и соответствующих регионов КНР?

– В 2026-2027 годах Россия и Китай по решению лидеров наших стран проведут перекрестные Годы образования. Это решение выглядит особенно актуальным на фоне постоянно растущей динамики численности студентов, изучающих русский язык в Китае и китайский язык в России. Сегодня в нашей стране обучаются более 56 тысяч китайских студентов, а в Китае – около 21 тысячи российских, и этот показатель, по всем прогнозам, продолжит расти. Равно как и показатели межвузовских и научно-академических контактов. Не случайно в августовском интервью агентству "Синьхуа" президент России Владимир Путин отметил большую перспективу взаимодействия по линии образования и науки между нашими странами.

Регионы консульского округа обладают высоким образовательным ресурсом. Достаточно отметить, что только в провинции Ляонин сосредоточено 114 вузов, многие из которых осуществляют тесное взаимодействие с российскими образовательными учреждениями. В 2025 году сразу несколько высших учебных заведений Ляонина и Цзилиня заключили соглашения о сотрудничестве с российскими вузами, в числе которых МГИМО и ВШЭ. Российских студентов, находящихся на стажировке, можно встретить во всех ведущих вузах Ляонина и Цзилиня. Лидерами по количеству обучающихся из России являются Институт иностранных языков провинции Цзилинь, Даляньский институт иностранных языков и Ляонинский университет.

Большие перспективы видятся в направлении межшкольных обменов. В регионах консульского округа есть школы, в которых преподается русский язык. Отрадно, что учащиеся этих заведений с удовольствием исполняют на русском языке песни "День Победы", "Журавли", "Катюша", ставят спектакли о совместной борьбе советских и китайских солдат с японскими агрессорами. Некоторые их этих школ в 2025 году принимали молодежные делегации из Москвы, а также Приморского края, Еврейской автономной области, Хабаровского края и других регионов России. Были заключены соглашения о сотрудничестве между школьными учреждениями Чанчуня и Даляня с Центром педагогического мастерства Москвы.

– Ожидаете ли вы рост интереса к России у жителей Северо-Востока Китая в связи с введением безвизового режима? Какие прогнозы по турпотоку на 2026 год и итоги за 2025?

– На фоне дипломатического тандема Москвы и Пекина, превратившегося в один из ключевых факторов глобальной стабильности, введение безвизового режима с Китаем стало не просто административным послаблением, а дополнительным катализатором углубления двусторонних связей в различных областях, прежде всего гуманитарной. По имеющимся оценкам, за последний месяц взаимный турпоток между российскими регионами и провинциями Ляонин и Цзилинь превысил 30%. Соотечественники, преимущественно из приграничных регионов, чаще всего посещают города Далянь, где сохранилось множество объектов российского культурно-исторического наследия, и Хуньчунь, туристическая отрасль которого ориентирована в основном на граждан России. Жители Северо-Востока Китая, в свою очередь, предпочитают поездки в Приморский край, Амурскую область, Москву, Санкт-Петербург, Казань, а также по маршруту "Золотого кольца России".

С начала действия безвизового режима для граждан КНР генконсульство получило большое количество обращений от жителей северо-востока Китая с просьбой разъяснить новый порядок въезда на территорию Российской Федерации, а также предоставить информацию о туристических возможностях регионов нашей страны, в частности Алтайского края, Мурманской, Иркутской, Сахалинской областей. Генконсульство в ноябре 2025 года запустило официальный аккаунт в ведущей китайской соцсети "Доуинь" (китайская версия TikTok) где на регулярной основе выкладывает видеосюжеты на китайском языке, в доступной форме разъясняющие основные требования миграционного законодательства Российской Федерации, а также раскрывающие туристический, культурный, спортивный и торгово-экономический потенциал нашей страны. Меньше чем за два месяца количество просмотров аккаунта превысило 800 тысяч, что наглядно свидетельствует о высоком интересе китайских пользователей к России.

– Ожидается ли увеличение количества авиарейсов между российскими городами и китайскими провинциями Ляонин и Цзилинь?

– В сфере гражданских авиаперевозок наблюдается высокая динамика. Применительно к провинциям консульского округа прогнозируется запуск авиамаршрутов из Южно-Сахалинска в Далянь, из Владивостока в Далянь.

– В 2026 году наши страны будут отмечать 25-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Какие мероприятия намечены в контексте этого события? Какое значение, на ваш взгляд, Договор в целом имеет для отношений двух стран?

– Значимость Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, подписанного в июле 2001 года, сложно переоценить. Это не просто юридический документ, но также фундамент, "якорь доверия" наших отношений с Китаем, зафиксировавший принципы взаимного уважения, суверенного равенства и взаимной выгоды. Лидеры наших стран часто характеризируют российско-китайские отношения как беспрецедентную и не имеющую границ дружбу, которая выросла именно из положений этого договора. Важно отметить, что данный документ зафиксировал отсутствие взаимных территориальных претензий, послужил юридической основой для окончательного урегулирования пограничной проблемы, задал четкие долгосрочные ориентиры для укрепления двусторонних отношений во всех областях.