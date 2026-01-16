Рейтинг@Mail.ru
Приговоренную в Китае к смертной казни россиянку передали на родину - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:14 16.01.2026 (обновлено: 10:33 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/kitay-2068246880.html
Приговоренную в Китае к смертной казни россиянку передали на родину
Приговоренную в Китае к смертной казни россиянку передали на родину - РИА Новости, 16.01.2026
Приговоренную в Китае к смертной казни россиянку передали на родину
Россиянку Марину Лопатину, которую в 2011 году в КНР приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков, передали на родину, говорится в судебных... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T05:14:00+03:00
2026-01-16T10:33:00+03:00
в мире
пекин
хабаровск
китай
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20251209/kitay-2060720802.html
https://ria.ru/20251224/sud-2064472366.html
пекин
хабаровск
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пекин, хабаровск, китай, россия
В мире, Пекин, Хабаровск, Китай, Россия

Приговоренную в Китае к смертной казни россиянку передали на родину

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Россиянку Марину Лопатину, которую в 2011 году в КНР приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков, передали на родину, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Осужденная продолжит отбывать наказание в России, ее поместили в исправительную колонию общего режима.
Бай Тяньхуэй во время заседания суда в городе Тяньцзинь - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Китае за взятки казнили экс-главу инвесткомпании
9 декабря 2025, 07:39
Как сообщали агентству в 2011 году в консульском отделе посольства в Пекине, Чжухайский суд приговорил жительницу Хабаровска 1973 года рождения к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года. Ее обвиняли в попытке провезти два килограмма героина из Макао в материковую часть Китая.
Позднее россиянке изменили наказание на пожизненное заключение, а затем — на 25 лет лишения свободы. Лопатина дала письменное согласие на отбывание наказания на родине.
Российский суд признал приговор китайской инстанции и счел женщину осужденной по статье 188 Уголовного кодекса, которая на сегодняшний день утратила силу. Лопатиной назначили 12 лет колонии общего режима, из которых осталось отбыть шесть лет шесть месяцев и 24 дня.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В Москве осудили экстрадированного из Венесуэлы организатора наркотрафика
24 декабря 2025, 22:30
 
В миреПекинХабаровскКитайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала