Приговоренную в Китае к смертной казни россиянку передали на родину
Приговоренную в Китае к смертной казни россиянку передали на родину - РИА Новости, 16.01.2026
Приговоренную в Китае к смертной казни россиянку передали на родину
Россиянку Марину Лопатину, которую в 2011 году в КНР приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков, передали на родину, говорится в судебных... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T05:14:00+03:00
2026-01-16T05:14:00+03:00
2026-01-16T10:33:00+03:00
в мире
пекин
хабаровск
китай
россия
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Россиянку Марину Лопатину, которую в 2011 году в КНР приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков, передали на родину, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Осужденная продолжит отбывать наказание в России, ее поместили в исправительную колонию общего режима.
Как сообщали агентству в 2011 году в консульском отделе посольства в Пекине, Чжухайский суд приговорил жительницу Хабаровска
1973 года рождения к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года. Ее обвиняли в попытке провезти два килограмма героина из Макао в материковую часть Китая.
Позднее россиянке изменили наказание на пожизненное заключение, а затем — на 25 лет лишения свободы. Лопатина дала письменное согласие на отбывание наказания на родине.
Российский суд признал приговор китайской инстанции и счел женщину осужденной по статье 188 Уголовного кодекса, которая на сегодняшний день утратила силу. Лопатиной назначили 12 лет колонии общего режима, из которых осталось отбыть шесть лет шесть месяцев и 24 дня.