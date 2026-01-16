Приговоренную в Китае к смертной казни россиянку передали на родину

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Россиянку Марину Лопатину, которую в 2011 году в КНР приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков, передали на родину, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Осужденная продолжит отбывать наказание в России, ее поместили в исправительную колонию общего режима.

Как сообщали агентству в 2011 году в консульском отделе посольства в Пекине, Чжухайский суд приговорил жительницу Хабаровска 1973 года рождения к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года. Ее обвиняли в попытке провезти два килограмма героина из Макао в материковую часть Китая.

Позднее россиянке изменили наказание на пожизненное заключение, а затем — на 25 лет лишения свободы. Лопатина дала письменное согласие на отбывание наказания на родине.