Генконсул рассказал о росте популярности российских продуктов в Китае

ПЕКИН, 16 янв – РИА Новости, Анна Раткогло. Рост популярности российских продуктов в Китае - долгосрочная тенденция, которую уже не переломить, Гонконг подключается к этому тренду, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов.

"Экспорт отечественной продукции сюда увеличивается. Так, на полках местных магазинов постепенно появляются отечественные товары - готовые мясные продукты, кондитерские изделия, корма для животных", - заявил Каргаполов.

Он добавил, что "наш ассортимент также присутствует в сегменте HORECA – это, например, рыба и морепродукты".