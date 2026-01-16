https://ria.ru/20260116/kitay-2068212327.html
Генконсул рассказал о росте популярности российских продуктов в Китае

16.01.2026
Генконсул рассказал о росте популярности российских продуктов в Китае - РИА Новости, 16.01.2026
Генконсул рассказал о росте популярности российских продуктов в Китае
ПЕКИН, 16 янв – РИА Новости, Анна Раткогло. Рост популярности российских продуктов в Китае - долгосрочная тенденция, которую уже не переломить, Гонконг подключается к этому тренду, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов.
"Экспорт отечественной продукции сюда увеличивается. Так, на полках местных магазинов постепенно появляются отечественные товары - готовые мясные продукты, кондитерские изделия, корма для животных", - заявил Каргаполов.
Он добавил, что "наш ассортимент также присутствует в сегменте HORECA – это, например, рыба и морепродукты".
"Исходим из того, что рост популярности российских продуктов в Китае
– долгосрочная тенденция, которую уже не переломить. Правда, если на континентальной части КНР она началась 10 лет назад, то Гонконг
только сейчас подключается к этому тренду", - отметил дипломат.