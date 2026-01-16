Рейтинг@Mail.ru
Генконсул рассказал о росте популярности российских продуктов в Китае - РИА Новости, 16.01.2026
04:13 16.01.2026
Генконсул рассказал о росте популярности российских продуктов в Китае
Генконсул рассказал о росте популярности российских продуктов в Китае

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкЦентральный деловой район Пекина - Гомао
Центральный деловой район Пекина - Гомао. Архивное фото
ПЕКИН, 16 янв – РИА Новости, Анна Раткогло. Рост популярности российских продуктов в Китае - долгосрочная тенденция, которую уже не переломить, Гонконг подключается к этому тренду, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов.
"Экспорт отечественной продукции сюда увеличивается. Так, на полках местных магазинов постепенно появляются отечественные товары - готовые мясные продукты, кондитерские изделия, корма для животных", - заявил Каргаполов.
Он добавил, что "наш ассортимент также присутствует в сегменте HORECA – это, например, рыба и морепродукты".
"Исходим из того, что рост популярности российских продуктов в Китае – долгосрочная тенденция, которую уже не переломить. Правда, если на континентальной части КНР она началась 10 лет назад, то Гонконг только сейчас подключается к этому тренду", - отметил дипломат.
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В Китае рассказали о росте объема торговли с Россией в 2026 году
31 декабря 2025, 16:45
 
В миреКитайГонконгРоссия
 
 
