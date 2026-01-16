Китай успешно запустил ракету-носитель "Церера-1-Y7"

Твердотопливная ракета "Церера-1" ("Гушэньсин-1") разработана частной китайской компанией Galactic Energy для оказания китайским и зарубежным клиентам высококачественных и недорогих услуг по запуску небольших коммерческих спутников. Длина ракеты составляет около 20 метров, диаметр - 1,4 метра, стартовая масса - 33 тонны. На солнечно-синхронную орбиту она может вынести груз общей массой порядка 300 килограммов. На сегодняшний день Galactic Energy успешно осуществила более 20 космических запусков, в том числе с морской платформы, выведя на заданную орбиту десятки спутников.