Китай успешно запустил ракету-носитель "Церера-1-Y7"

ПЕКИН, 16 янв – РИА Новости. Китай в пятницу успешно запустил коммерческую ракету-носитель "Церера-1-Y7" с морской платформы в акватории близ восточной провинции Шаньдун, выведя на орбиту группу спутников "Тяньци", сообщила компания-разработчик ракеты Galactic Energy.
"Компания Galactic Energy 16 января 2026 года в 04.10 по пекинскому времени (15 января 23.10 мск) под руководством и при участии команды специалистов центра морских запусков космодрома Тайюань успешно запустила ракету-носитель "Церера-1-Y7" (с морской платформы - ред.) в акватории близ провинции Шаньдун", - говорится в заявлении компании.
Отмечается, что ракета успешно вывела за заданные орбиты четыре спутника группировки "Тяньци".
Твердотопливная ракета "Церера-1" ("Гушэньсин-1") разработана частной китайской компанией Galactic Energy для оказания китайским и зарубежным клиентам высококачественных и недорогих услуг по запуску небольших коммерческих спутников. Длина ракеты составляет около 20 метров, диаметр - 1,4 метра, стартовая масса - 33 тонны. На солнечно-синхронную орбиту она может вынести груз общей массой порядка 300 килограммов. На сегодняшний день Galactic Energy успешно осуществила более 20 космических запусков, в том числе с морской платформы, выведя на заданную орбиту десятки спутников.
