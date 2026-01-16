Рейтинг@Mail.ru
Приговоренную в Китае к смертной казни россиянку передали на родину - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:14 16.01.2026 (обновлено: 05:21 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/kitaj-2068215904.html
Приговоренную в Китае к смертной казни россиянку передали на родину
Приговоренную в Китае к смертной казни россиянку передали на родину - РИА Новости, 16.01.2026
Приговоренную в Китае к смертной казни россиянку передали на родину
Россиянку Марину Лопатину, которую в 2011 году в КНР приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков, передали России для отбывания наказания, говорится... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T05:14:00+03:00
2026-01-16T05:21:00+03:00
в мире
китай
россия
хабаровск
марина лопатина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20251209/kitay-2060720802.html
https://ria.ru/20251224/sud-2064472366.html
китай
россия
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, хабаровск, марина лопатина
В мире, Китай, Россия, Хабаровск, Марина Лопатина
Приговоренную в Китае к смертной казни россиянку передали на родину

Приговоренная в Китае к казни россиянка будет отбывать наказание на родине

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Россиянку Марину Лопатину, которую в 2011 году в КНР приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков, передали России для отбывания наказания, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как сообщали агентству в 2011 году в консульском отделе российского посольства в Пекине, Чжухайским суд приговорил жительницу Хабаровска Марину Лопатину 1973 года рождения к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года за контрабанду наркотиков. Ее обвиняли в попытке провоза двух килограммов героина из китайского специального административного района Макао в материковую часть страны.
Бай Тяньхуэй во время заседания суда в городе Тяньцзинь - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Китае за взятки казнили экс-главу инвесткомпании
9 декабря 2025, 07:39
Позднее, как следует из судебных материалов, в Китае Лопатиной сначала смягчили наказание до пожизненного заключения, а затем — до 25 лет лишения свободы.
Лопатина, указано в материалах, дала письменное согласие о дальнейшем отбывании наказания на родине, также в деле имеется согласие обоих государств о передаче и приеме осужденной.
Российский суд признал приговор китайской инстанции и уже в рамках отечественного уголовного законодательства счел женщину осужденной по старой статье 188 Уголовного кодекса, которая на сегодняшний день утратила силу. Лопатиной назначили 12 лет колонии общего режима, из которых на территории Российской Федерации осталось отбыть шесть лет шесть месяцев и 24 дня.
Осужденная уже вернулась на родину. Ее поместили в исправительную колонию общего режима, заключается в материалах.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В Москве осудили экстрадированного из Венесуэлы организатора наркотрафика
24 декабря 2025, 22:30
 
В миреКитайРоссияХабаровскМарина Лопатина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала