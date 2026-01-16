Приговоренную в Китае к смертной казни россиянку передали на родину

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Россиянку Марину Лопатину, которую в 2011 году в КНР приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков, передали России для отбывания наказания, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Как сообщали агентству в 2011 году в консульском отделе российского посольства в Пекине, Чжухайским суд приговорил жительницу Хабаровска Марину Лопатину 1973 года рождения к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года за контрабанду наркотиков. Ее обвиняли в попытке провоза двух килограммов героина из китайского специального административного района Макао в материковую часть страны.

Позднее, как следует из судебных материалов, в Китае Лопатиной сначала смягчили наказание до пожизненного заключения, а затем — до 25 лет лишения свободы.

Лопатина, указано в материалах, дала письменное согласие о дальнейшем отбывании наказания на родине, также в деле имеется согласие обоих государств о передаче и приеме осужденной.

Российский суд признал приговор китайской инстанции и уже в рамках отечественного уголовного законодательства счел женщину осужденной по старой статье 188 Уголовного кодекса, которая на сегодняшний день утратила силу. Лопатиной назначили 12 лет колонии общего режима, из которых на территории Российской Федерации осталось отбыть шесть лет шесть месяцев и 24 дня.