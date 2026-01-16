Рейтинг@Mail.ru
00:37 16.01.2026
Постпред Китая выступил против навязывания своей воли другим странам

Сунь Лэй: Китай против возврата к законам джунглей на фоне угроз США Ирану

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonЗдание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 16 янв – РИА Новости. Китай выступает против навязывания своей воли другим странам и возвращения мира к законам джунглей, заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Сунь Лэй на фоне угроз США Ирану.
"Мы выступаем против применения или угрозы силы в международных отношениях, против навязывания своей воли другим странам и против любого отката мира к законам джунглей", - сказал дипломат во время заседания Совбеза ООН, посвященного ситуации в Иране.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Небензя призвал США прекратить строить из себя мирового судью
00:27
 
В миреКитайИранСШАООН
 
 
