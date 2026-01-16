https://ria.ru/20260116/kitaj-2068197460.html
Постпред Китая выступил против навязывания своей воли другим странам
Постпред Китая выступил против навязывания своей воли другим странам - РИА Новости, 16.01.2026
Постпред Китая выступил против навязывания своей воли другим странам
Китай выступает против навязывания своей воли другим странам и возвращения мира к законам джунглей, заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T00:37:00+03:00
в мире
китай
иран
сша
оон
китай
иран
сша
Постпред Китая выступил против навязывания своей воли другим странам
Сунь Лэй: Китай против возврата к законам джунглей на фоне угроз США Ирану