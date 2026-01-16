Рейтинг@Mail.ru
В США сделали громкое заявление о ситуации в Киеве
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:36 16.01.2026 (обновлено: 22:43 16.01.2026)
В США сделали громкое заявление о ситуации в Киеве
В США сделали громкое заявление о ситуации в Киеве - РИА Новости, 16.01.2026
В США сделали громкое заявление о ситуации в Киеве
Ситуация в Киеве наглядно показывает, что Украина не может победить в конфликте с Россией, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире... РИА Новости, 16.01.2026
В США сделали громкое заявление о ситуации в Киеве

Дэвис: ситуация в Киеве показывает неспособность Украины победить Россию

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Ситуация в Киеве наглядно показывает, что Украина не может победить в конфликте с Россией, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала "Deepp Dive".
"Не упустите это из виду. Если в вашей столице не работает электроснабжение, нет отопления, и вам приходится объявлять чрезвычайное положение и призывать людей бежать в сельскую местность, чтобы они там поселились в избушках с дровяными печами, которые не зависят от электричества и газа, то у вас проблема, которую вы не можете решить", — такое мнение высказал эксперт.
Владимир Зеленский
На Украине сообщили об опасном эксперименте Зеленского в Киеве
11 января, 03:43
11 января, 03:43
Кроме того, он отметил, что киевский режим сталкивается с ухудшающейся политический обстановкой на фоне последних критических заявлений президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском.
Как подчеркнул Дэвис, к этому добавляется отсутствие достаточного количества живой силы для продолжения боевых действий.
"Само собой разумеется, что все кончено. Зачем продолжать эту фикцию, будто каким-то волшебным образом ситуацию можно переломить?" — заключил он.
В ночь на вторник российские военные нанесли массированный удар по энергообъектам и предприятиям, связанным с ВСУ. Позднее Минэнерго Украины сообщило, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры пропал свет в Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях.
Во всех регионах действуют графики почасовых отключений электроэнергии, в Киеве и Киевской области — аварийные.

Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за повреждений в энергетических сетях и коммунальных системах.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК, а также энергообъектам, связанным с ним.
Мэр Киева Виталий Кличко
"Гонка в Москву": на Западе испугались заявления Кличко
10 января, 06:40
10 января, 06:40
 
