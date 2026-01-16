Рейтинг@Mail.ru
У Киева есть только половина необходимого городу электричества, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2026
19:23 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/kiev-2068399414.html
У Киева есть только половина необходимого городу электричества, пишут СМИ
В распоряжении киевских властей находится только около половины необходимого городу электричества, передает агентство Рейтер по итогам интервью с мэром столицы... РИА Новости, 16.01.2026
У Киева есть только половина необходимого городу электричества, пишут СМИ

Reuters: у Киева осталось около половины необходимого городу электричества

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В распоряжении киевских властей находится только около половины необходимого городу электричества, передает агентство Рейтер по итогам интервью с мэром столицы Украины Виталием Кличко.
"У столицы Украины, Киева, есть только около половины электричества, в котором она нуждается, в то время как она сталкивается с самым мощным... энергетическим кризисом", - говорится в сообщении агентства по итогам интервью с мэром.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Буквально раздирают": в Раде забили тревогу из-за ЧП в Киеве
10 января, 07:21
По словам Кличко, Киеву необходимо 1,7 тысяч мегаватт электричества в день.
Во вторник издание "Страна.ua" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов в Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.
Девятого января киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. По данным мэра Киева, к 12 января в городе оставалось без отопления около 800 домов. Как заявил в понедельник глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, в неотапливаемых домах Киева начали лопаться замерзшие трубы.
Согласно информации украинской энергетической компании ДТЭК, ситуация с электричеством в Киеве такова, что в течение трех часов жители получают свет, и около десяти проводят без него.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Киеве массово закрываются супермаркеты
12 января, 19:17
 
