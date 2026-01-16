Лондон откроет в Киеве бизнес-центр для британских оборонных компаний

ЛОНДОН, 16 янв - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании объявило о планах открыть в Киеве "бизнес-центр" для облегчения доступа небольшим британским оборонным компаниям на Украину.
Отмечается, что центр будет финансироваться Лондоном и будет в первую очередь помогать средним и небольшим британским оборонным компаниям в обеспечении доступа на украинский рынок.
"Центр, который откроется в этом году на охраняемой территории в Киеве, будет предоставлять услуги по экспорту и подбору персонала, а также предоставлять компаниям четкую информацию о требованиях Украины, чтобы британские инноваторы и промышленность могли поддержать потребности ВСУ в ведении боевых действий", - заявили в военном ведомстве.
Центр в своей работе будет исходить, в частности, из имеющегося опыта сотрудничества между Киевом и Лондоном в области разработок для военной промышленности, включая совместную разработку дрона-перехватчика Octopus.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Sky News: Лондон впервые признал присутствие своих десантников на Украине
10 декабря 2025, 23:22