Лондон откроет в Киеве бизнес-центр для британских оборонных компаний

ЛОНДОН, 16 янв - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании объявило о планах открыть в Киеве "бизнес-центр" для облегчения доступа небольшим британским оборонным компаниям на Украину.

Центр в своей работе будет исходить, в частности, из имеющегося опыта сотрудничества между Киевом и Лондоном в области разработок для военной промышленности, включая совместную разработку дрона-перехватчика Octopus.