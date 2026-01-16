Рейтинг@Mail.ru
В Киеве допустили возможное расселение домов, оставшихся без света и тепла - РИА Новости, 16.01.2026
09:19 16.01.2026
В Киеве допустили возможное расселение домов, оставшихся без света и тепла
В Киеве допустили возможное расселение домов, оставшихся без света и тепла - РИА Новости, 16.01.2026
В Киеве допустили возможное расселение домов, оставшихся без света и тепла
Жителей части домов в Киеве, оставшихся без отопления и электроснабжения, возможно, придется расселить, заявила депутат Киевского городского совета Марина... РИА Новости, 16.01.2026
В Киеве допустили возможное расселение домов, оставшихся без света и тепла

Депутат Порошенко допустила расселение домов в Киеве, где нет света и тепла

© REUTERS / Alina SmutkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Жителей части домов в Киеве, оставшихся без отопления и электроснабжения, возможно, придется расселить, заявила депутат Киевского городского совета Марина Порошенко.
"Есть определенное количество зданий, которые находятся в более критическом состоянии и где тяжело восстановить тепло и электроснабжение. Если этого не произойдет в ближайшее время, то тогда встанет вопрос о расселении таких домов", - заявила депутат на пресс-конференции в городской администрации. Запись ее заявления опубликовал украинский телеканал "Новости.Live" в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Буквально раздирают": в Раде забили тревогу из-за ЧП в Киеве
10 января, 07:21
Порошенко подчеркнула, что намеренно не называет количество таких домов, хотя и владеет информацией. По ее словам, это закрытые данные. Чиновница заверила, что коммунальщики работают над проблемой.
Во вторник издание "Страна.ua" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов в Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.
Согласно информации украинской энергетической компании ДТЭК, ситуация с электричеством в Киеве такова, что в течение трех часов жители получают свет, и около десяти проводят без него.
Девятого января киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. По данным мэра Киева, к 12 января в городе оставалось без отопления около 800 домов. Как заявил в понедельник глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, в неотапливаемых домах Киева начали лопаться замерзшие трубы.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Киеве массово закрываются супермаркеты
12 января, 19:17
 
