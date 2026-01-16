В Киеве допустили возможное расселение домов, оставшихся без света и тепла

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Жителей части домов в Киеве, оставшихся без отопления и электроснабжения, возможно, придется расселить, заявила депутат Киевского городского совета Марина Порошенко.

"Есть определенное количество зданий, которые находятся в более критическом состоянии и где тяжело восстановить тепло и электроснабжение. Если этого не произойдет в ближайшее время, то тогда встанет вопрос о расселении таких домов", - заявила депутат на пресс-конференции в городской администрации. Запись ее заявления опубликовал украинский телеканал "Новости.Live" в своем Telegram-канале.

Порошенко подчеркнула, что намеренно не называет количество таких домов, хотя и владеет информацией. По ее словам, это закрытые данные. Чиновница заверила, что коммунальщики работают над проблемой.

Во вторник издание " Страна.ua " сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов в Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.

Согласно информации украинской энергетической компании ДТЭК , ситуация с электричеством в Киеве такова, что в течение трех часов жители получают свет, и около десяти проводят без него.

Девятого января киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. По данным мэра Киева, к 12 января в городе оставалось без отопления около 800 домов. Как заявил в понедельник глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, в неотапливаемых домах Киева начали лопаться замерзшие трубы.