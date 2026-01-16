Рейтинг@Mail.ru
В Киеве появились квартиры с автономным электроснабжением
03:12 16.01.2026
В Киеве появились квартиры с автономным электроснабжением
Рынок недвижимости в Киеве из-за блэкаута начал предлагать "автономные" квартиры, в объявлениях популярного сайта появились фильтры для поиска жилья,... РИА Новости, 16.01.2026
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Рынок недвижимости в Киеве из-за блэкаута начал предлагать "автономные" квартиры, в объявлениях популярного сайта появились фильтры для поиска жилья, защищенного от отключений воды, отопления, света, выяснило РИА Новости на основе анализа профильных украинских ресурсов.
Длительные аварийные и плановые отключения света на Украине задали новый тренд на "автономные" квартиры. В условиях частых отключений электричества под "автономностью" понимается способность жилья сохранять базовые функции.
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Киеве третий день нет света, пишут СМИ
Вчера, 19:14
Так, в разделе сайта объявлений о сдаче и покупке недвижимости в Киеве есть фильтр, по которому можно отыскать квартиру, где несмотря на блэкаут будет подаваться вода, газ, отопление – каждая опция вынесена отдельно, убедилось РИА Новости. Также в поисковике объявлений есть отдельные пункты – "работает лифт" и "резервное питание квартиры" (речь идет о генераторах или инверторах с аккумуляторами для работы лифтов, насосов и освещения в подъездах). Независимое отопление и горячая вода часто обеспечиваются бойлерами или системами, не зависящими от центральных сетей.
Если включить фильтр поисковых запросов, то из почти 12800 квартир, выставленных на продажу в Киеве, около 1600 предложений могут обеспечить жильца теплом во время отключений электричества. Круг значительно сужается при добавлении опции "вода" и "работающий лифт" до 929 вариантов.
При аренде квартир картина аналогичная. Из почти 8700 предложений фильтр выдаст 3400 автономно отапливаемых объектов. С добавлением в поиске воды и газа находится 428 вариантов, работающий лифт в доме сужает круг до 73 объектов (менее 1%).
Если же задаться целью купить недвижимость в Киеве с водой, газом, отоплением и работающим лифтом во время блэкаута, а также с резервным электропитанием (чтобы свет был внутри помещения, а не только в местах общего пользования), то таких квартир продается всего шесть, а сдается четыре. Это ничтожно малая цифра - менее 0,05% от общего числа предложений.
Улица в Харькове - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
"Через одну-две недели". Украина готовится принять неизбежное
21 декабря 2025, 08:00
Самая дорогая "полностью автономная квартира" на продажу – 4-комнатная на улице Грушевского за 999 000 долларов в доме 1936 года постройки, самая дешевая – 3-комнатная в ЖК Parkland ценой в 177 000 долларов. Арендовать "полностью защищенную" от блэкаута квартиру будет стоить 300 до 1755 долларов.
Во вторник издание "Страна.ua" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов в Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.
Согласно информации украинской энергетической компании ДТЭК, ситуация с электричеством в Киеве такова, что в течение трех часов жители получают свет, и около десяти проводят без него.
Девятого января киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. По данным мэра Киева, к 12 января в городе оставалось без отопления около 800 домов. Как заявил в понедельник глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, в неотапливаемых домах Киева начали лопаться замерзшие трубы.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Мужчина на станции метро в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Украинские СМИ сообщили о транспортном коллапсе в Киеве
10 октября 2025, 10:41
 
КиевУкраинаКиевская областьСтрана.uaДТЭК
 
 
