В Киеве появились квартиры с автономным электроснабжением

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Рынок недвижимости в Киеве из-за блэкаута начал предлагать "автономные" квартиры, в объявлениях популярного сайта появились фильтры для поиска жилья, защищенного от отключений воды, отопления, света, выяснило РИА Новости на основе анализа профильных украинских ресурсов.

Длительные аварийные и плановые отключения света на Украине задали новый тренд на "автономные" квартиры. В условиях частых отключений электричества под "автономностью" понимается способность жилья сохранять базовые функции.

Так, в разделе сайта объявлений о сдаче и покупке недвижимости в Киеве есть фильтр, по которому можно отыскать квартиру, где несмотря на блэкаут будет подаваться вода, газ, отопление – каждая опция вынесена отдельно, убедилось РИА Новости. Также в поисковике объявлений есть отдельные пункты – "работает лифт" и "резервное питание квартиры" (речь идет о генераторах или инверторах с аккумуляторами для работы лифтов, насосов и освещения в подъездах). Независимое отопление и горячая вода часто обеспечиваются бойлерами или системами, не зависящими от центральных сетей.

Если включить фильтр поисковых запросов, то из почти 12800 квартир, выставленных на продажу в Киеве , около 1600 предложений могут обеспечить жильца теплом во время отключений электричества. Круг значительно сужается при добавлении опции "вода" и "работающий лифт" до 929 вариантов.

При аренде квартир картина аналогичная. Из почти 8700 предложений фильтр выдаст 3400 автономно отапливаемых объектов. С добавлением в поиске воды и газа находится 428 вариантов, работающий лифт в доме сужает круг до 73 объектов (менее 1%).

Если же задаться целью купить недвижимость в Киеве с водой, газом, отоплением и работающим лифтом во время блэкаута, а также с резервным электропитанием (чтобы свет был внутри помещения, а не только в местах общего пользования), то таких квартир продается всего шесть, а сдается четыре. Это ничтожно малая цифра - менее 0,05% от общего числа предложений.

Самая дорогая "полностью автономная квартира" на продажу – 4-комнатная на улице Грушевского за 999 000 долларов в доме 1936 года постройки, самая дешевая – 3-комнатная в ЖК Parkland ценой в 177 000 долларов. Арендовать "полностью защищенную" от блэкаута квартиру будет стоить 300 до 1755 долларов.

Во вторник издание " Страна.ua " сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов в Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.

Согласно информации украинской энергетической компании ДТЭК , ситуация с электричеством в Киеве такова, что в течение трех часов жители получают свет, и около десяти проводят без него.

Девятого января киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. По данным мэра Киева, к 12 января в городе оставалось без отопления около 800 домов. Как заявил в понедельник глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, в неотапливаемых домах Киева начали лопаться замерзшие трубы.