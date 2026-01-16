Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть клуб Мичкова в дерби

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (2:0, 2:1, 2:2). В составе "Пингвинз" шайбы забросили Джастин Бразо (3-я минута), Брайан Раст (13), российский нападающий Егор Чинахов (22), Ноэль Аччари (39), Сидни Кросби (44) и Коннор Девар (45). У гостей отличились Родриго Аболс (33), Ник Силер (51) и российский форвард Матвей Мичков (58), который прервал безголевую серию из девяти игр.