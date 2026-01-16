Рейтинг@Mail.ru
Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть клуб Мичкова в дерби - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
05:48 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/khokkey-2068218436.html
Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть клуб Мичкова в дерби
Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть клуб Мичкова в дерби - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть клуб Мичкова в дерби
Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026-01-16T05:48:00+03:00
2026-01-16T05:48:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
питтсбург пингвинз
филадельфия флайерз
егор чинахов
евгений малкин
матвей мичков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068214384_0:27:2890:1653_1920x0_80_0_0_b90b43a1b438d7f1a7c96f0f89ef8120.jpg
https://ria.ru/20260116/khokkey-2068218289.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068214384_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ccefdee3a9dacbaf94496c722791604.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), питтсбург пингвинз, филадельфия флайерз, егор чинахов, евгений малкин, матвей мичков
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Питтсбург Пингвинз, Филадельфия Флайерз, Егор Чинахов, Евгений Малкин, Матвей Мичков
Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть клуб Мичкова в дерби

Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Филадельфию" Мичкова в НХЛ

© REUTERS / Charles LeClaireХоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© REUTERS / Charles LeClaire
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
16 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Питтсбург
6 : 3
Филадельфия
02:16 • Justin Brazeau
(Benjamin Kindel, Энтони Манта)
12:25 • Брайан Раст
(Кристфер Летанг, Сидней Кросби)
21:16 • Егор Чинахов
(Евгений Малкин, Томас Новак)
38:29 • Блэйк Лизотт
(Ноэль Аччиари)
43:10 • Сидней Кросби
(Евгений Малкин, Рикард Ракелл)
44:27 • Коннор Девар
(Томас Новак)
22:17 • Родриго Аболс
(Кэмерон Йорк, Карл Грундстрем)
50:54 • Ник Зеелер
(Denver Barkey, Ноа Юлсен)
57:25 • Матвей Мичков
(Denver Barkey, Шон Кутюрье)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (2:0, 2:1, 2:2). В составе "Пингвинз" шайбы забросили Джастин Бразо (3-я минута), Брайан Раст (13), российский нападающий Егор Чинахов (22), Ноэль Аччари (39), Сидни Кросби (44) и Коннор Девар (45). У гостей отличились Родриго Аболс (33), Ник Силер (51) и российский форвард Матвей Мичков (58), который прервал безголевую серию из девяти игр.
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами и был признан третьей звездой встречи. Нападающий "Флайерз" Никита Гребенкин отметился одним силовым приемом.
"Питтсбург" одержал первую победу после трех поражений подряд. "Филадельфия" проиграла пятый матч кряду.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Вашингтон" проиграл "Сан-Хосе", Овечкин и Орлов отметились передачами
05:43
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Питтсбург ПингвинзФиладельфия ФлайерзЕгор ЧинаховЕвгений МалкинМатвей Мичков
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Нефтехимик
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Салават Юлаев
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Динамо Минск
    6
    4
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Болонья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Милан
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Расинг
    Барселона
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Баффало
    Монреаль
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Сан-Хосе
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Филадельфия
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Миннесота
    Виннипег
    2
    6
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Шнайдер
    66
    32
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала