Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть клуб Мичкова в дерби

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (2:0, 2:1, 2:2). В составе "Пингвинз" шайбы забросили Джастин Бразо (3-я минута), Брайан Раст (13), российский нападающий Егор Чинахов (22), Ноэль Аччари (39), Сидни Кросби (44) и Коннор Девар (45). У гостей отличились Родриго Аболс (33), Ник Силер (51) и российский форвард Матвей Мичков (58), который прервал безголевую серию из девяти игр.
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами и был признан третьей звездой встречи. Нападающий "Флайерз" Никита Гребенкин отметился одним силовым приемом.
"Питтсбург" одержал первую победу после трех поражений подряд. "Филадельфия" проиграла пятый матч кряду.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.