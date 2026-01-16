Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали подробности о предполагаемом организаторе убийства посла Карлова - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/karlov-2068333015.html
СМИ узнали подробности о предполагаемом организаторе убийства посла Карлова
СМИ узнали подробности о предполагаемом организаторе убийства посла Карлова - РИА Новости, 16.01.2026
СМИ узнали подробности о предполагаемом организаторе убийства посла Карлова
Один из предполагаемых организаторов убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова, разыскиваемый турецкими властями, скрывается в Канаде под другим именем и... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T15:44:00+03:00
2026-01-16T15:44:00+03:00
в мире
канада
россия
анкара (провинция)
андрей карлов
владимир путин
московский институт теплотехники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927629181_0:47:3138:1812_1920x0_80_0_0_e8ad94212b84e7afba31acdf3321ae51.jpg
https://ria.ru/20211219/delo-1764185894.html
https://ria.ru/20260116/politsiya-2068319403.html
канада
россия
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927629181_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f31bb69b265148f642a46cb5d7832ab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, россия, анкара (провинция), андрей карлов, владимир путин, московский институт теплотехники
В мире, Канада, Россия, Анкара (провинция), Андрей Карлов, Владимир Путин, Московский институт теплотехники
СМИ узнали подробности о предполагаемом организаторе убийства посла Карлова

CNN Türk: организатор убийства посла России в Анкаре Карлова скрывается в Канаде

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЦветы у портрета посла России в Турции Андрея Карлова
Цветы у портрета посла России в Турции Андрея Карлова - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Цветы у портрета посла России в Турции Андрея Карлова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 16 янв - РИА Новости. Один из предполагаемых организаторов убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова, разыскиваемый турецкими властями, скрывается в Канаде под другим именем и избегает регистрации в органах безопасности, передал телеканал СNN Türk.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника" в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову звание Героя России посмертно.
Цветы у здания министерства иностранных дел РФ в связи с гибелью посла России в Турции Андрея Карлова - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
Дело об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова
19 декабря 2021, 00:40
"Член запрещённой в Турции организации FETÖ Джемаль Караата после бегства в Канаду сменил имя и продолжает там жить", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, Караата использует имя Салих Ада и опасается возможного похищения. Как отмечается в сообщении, он находится в розыске по красному уведомлению и, сменив личные данные, сумел обосноваться в Канаде, не попав в поле зрения местных правоохранительных структур.
Отмечается, что Караата, ранее считавшийся одним из ключевых представителей тайной структуры FETÖ в Национальной разведывательной организации Турции (МИТ), до бегства работал доцентом факультета английского языка в закрытом университете Фатих, прикрывая свою подпольную деятельность академической карьерой. Он также использовал кодовые имена Садык и Явуз.
Телеканал уточнил, что под новым именем Караата работает психотерапевтом в компании Qualia Counselling Services в Канаде, где занимается вопросами тревожности, депрессии и контроля гнева.
По данным телеканала, одной из причин смены имени стал страх за собственную безопасность.
Полиция в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Источник: Турция продолжает расследование убийства посла Карлова
Вчера, 14:58
 
В миреКанадаРоссияАнкара (провинция)Андрей КарловВладимир ПутинМосковский институт теплотехники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала