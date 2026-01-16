СМИ узнали подробности о предполагаемом организаторе убийства посла Карлова

По данным телеканала, Караата использует имя Салих Ада и опасается возможного похищения. Как отмечается в сообщении, он находится в розыске по красному уведомлению и, сменив личные данные, сумел обосноваться в Канаде, не попав в поле зрения местных правоохранительных структур.