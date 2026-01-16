https://ria.ru/20260116/karlov-2068333015.html
СМИ узнали подробности о предполагаемом организаторе убийства посла Карлова
СМИ узнали подробности о предполагаемом организаторе убийства посла Карлова - РИА Новости, 16.01.2026
СМИ узнали подробности о предполагаемом организаторе убийства посла Карлова
Один из предполагаемых организаторов убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова, разыскиваемый турецкими властями, скрывается в Канаде под другим именем и... РИА Новости, 16.01.2026
СМИ узнали подробности о предполагаемом организаторе убийства посла Карлова
АНКАРА, 16 янв - РИА Новости.
Один из предполагаемых организаторов убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова, разыскиваемый турецкими властями, скрывается в Канаде под другим именем и избегает регистрации в органах безопасности, передал телеканал СNN Türk
.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда
до Камчатки
глазами путешественника" в Анкаре
. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Президент РФ
Владимир Путин присвоил Карлову
звание Героя России посмертно.
"Член запрещённой в Турции
организации FETÖ Джемаль Караата после бегства в Канаду
сменил имя и продолжает там жить", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, Караата использует имя Салих Ада и опасается возможного похищения. Как отмечается в сообщении, он находится в розыске по красному уведомлению и, сменив личные данные, сумел обосноваться в Канаде, не попав в поле зрения местных правоохранительных структур.
Отмечается, что Караата, ранее считавшийся одним из ключевых представителей тайной структуры FETÖ в Национальной разведывательной организации Турции (МИТ
), до бегства работал доцентом факультета английского языка в закрытом университете Фатих, прикрывая свою подпольную деятельность академической карьерой. Он также использовал кодовые имена Садык и Явуз.
Телеканал уточнил, что под новым именем Караата работает психотерапевтом в компании Qualia Counselling Services в Канаде, где занимается вопросами тревожности, депрессии и контроля гнева.
По данным телеканала, одной из причин смены имени стал страх за собственную безопасность.