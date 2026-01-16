Бизнесмена Карапетяна вновь перевели в СИЗО, сообщил адвокат

ЕРЕВАН, 16 янв — РИА Новости. Предпринимателя Самвела Карапетяна вновь отправили в СИЗО, сообщил его адвокат Арам Вардеванян.
"Сотрудники МВД прервали стационарное лечение Карапетяна в медцентре и доставили в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Кентрон", — сказал он агентству Sputnik Армения.
У Карапетяна диагностировали пневмонию, рассказал адвокат
Сегодня Апелляционный суд Армении отменил решение суда первой инстанции от 30 декабря, которым Карапетян был переведен из СИЗО под домашний арест.
Сейчас в Ереване проходит судебное заседание, на котором рассматривается ходатайство прокурора о заключении Карапетяна под стражу.
Владельца компании "Ташир Групп" задержали 18 июня. Ему предъявили обвинения и арестовали за поддержку Армянской апостольской церкви после нападок на нее со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал руководство страны несостоятельным.
Защита бизнесмена считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку ААЦ. Адвокат Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении и обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" — сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины.
Также часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
