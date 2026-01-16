Бизнесмена Карапетяна вновь перевели в СИЗО, сообщил адвокат

"Сотрудники МВД прервали стационарное лечение Карапетяна в медцентре и доставили в уголовно-исполнительное учреждение " Ереван-Кентрон ", — сказал он агентству Sputnik Армения.

Сегодня Апелляционный суд Армении отменил решение суда первой инстанции от 30 декабря, которым Карапетян был переведен из СИЗО под домашний арест.

Сейчас в Ереване проходит судебное заседание, на котором рассматривается ходатайство прокурора о заключении Карапетяна под стражу.

Также часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.