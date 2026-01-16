Рейтинг@Mail.ru
Карапетян проходит лечение в ереванском медцентре, заявила адвокат
14:12 16.01.2026 (обновлено: 14:26 16.01.2026)
Карапетян проходит лечение в ереванском медцентре, заявила адвокат
Карапетян проходит лечение в ереванском медцентре, заявила адвокат
Самвел Карапетян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 16 янв - РИА Новости. Бизнесмен Самвел Карапетян в настоящее время проходит лечение в медцентре в Ереване, сообщила РИА Новости его адвокат Лианна Гаспарян.
Ранее в пятницу Гаспарян сообщила РИА Новости, что Апелляционный суд Армении отменил решение суда нижестоящей инстанции о переводе Карапетяна из СИЗО под домашний арест,
"Самвел Карапетян сейчас проходит стационарное лечение в медицинском центре", - заявила Гаспарян.
Ранее защита Карапетяна сообщила, что у бизнесмена диагностирована двусторонняя пневмония, которой он заболел два месяца назад, находясь в СИЗО.
Карапетяну запретили посетить могилу отца, рассказал адвокат
7 января, 14:44
 
ЕреванСамвел КарапетянВ миреАрмения
 
 
