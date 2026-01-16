https://ria.ru/20260116/karapetyan-2068309605.html
Карапетян проходит лечение в ереванском медцентре, заявила адвокат
Бизнесмен Самвел Карапетян в настоящее время проходит лечение в медцентре в Ереване, сообщила РИА Новости его адвокат Лианна Гаспарян. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T14:12:00+03:00
2026-01-16T14:12:00+03:00
2026-01-16T14:26:00+03:00
ереван
самвел карапетян
в мире
армения
ереван
армения
ереван, самвел карапетян, в мире, армения
Ереван, Самвел Карапетян, В мире, Армения
