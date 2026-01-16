Самолет Госдепа вылетел из Каракаса в Вашингтон

ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Самолет госдепа США вылетел из Каракаса в направлении Соединенных Штатов, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.

Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.