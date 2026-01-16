Спасатели доставили пациента в больницу на Камчатке на снегоходе

"Из-за снежных заносов после циклона мужчина не мог попасть на жизненно важную процедуру. На помощь пришли спасатели поисково-спасательного отряда", - рассказали спасатели в своем канале на платформе Max.

Для эвакуации пациента в условиях бездорожья и глубокого рыхлого снега был использован снегоход. Наиболее сложным участком стал крутой склон, где спасатели вручную набили тропу длиной около 50 метров, чтобы помочь мужчине спуститься к транспорту, после чего доставили его в лечебное учреждение.