Спасатели доставили пациента в больницу на Камчатке на снегоходе

П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 янв - РИА Новости. Спасатели помогли жителю Камчатского края добраться до медицинского учреждения для проведения жизненно важной процедуры, преодолев снежные заносы, образовавшиеся после циклона, с помощью снегохода, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
"Из-за снежных заносов после циклона мужчина не мог попасть на жизненно важную процедуру. На помощь пришли спасатели поисково-спасательного отряда", - рассказали спасатели в своем канале на платформе Max.
Для эвакуации пациента в условиях бездорожья и глубокого рыхлого снега был использован снегоход. Наиболее сложным участком стал крутой склон, где спасатели вручную набили тропу длиной около 50 метров, чтобы помочь мужчине спуститься к транспорту, после чего доставили его в лечебное учреждение.
В настоящее время на полуострове продолжается ликвидация последствий мощного циклона, под влиянием которого, по данным Камчатского УГМС, регион находился с 12 по 16 января. По сообщению администрации Петропавловска-Камчатского, в городе до сих пор невозможно восстановить автобусное сообщение. Горожан развозит высокопроходимый транспорт – вахтовки "Урал" от МЧС и Росгвардии. В пассажирских перевозках также задействована часть служебного автопарка правительства региона и мэрии краевого цента.
Зимние каникулы для школьников продлены до 17 января. Работники краевых учреждений решением губернатора переведены на удаленку, аналогичное решение по рекомендации властей принято большинством работодателей.
В горных районах Камчатки действует лавинная опасность, в том числе угроза схода снега с крыш. Жителям Петропавловска-Камчатского не рекомендуется покидать свои дома без необходимости, о чем их предупреждают сирены системы оповещения. По сообщению экстренных служб, в результате схода снежных масс с крыш в городе в четверг погибли два человека.