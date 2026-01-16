https://ria.ru/20260116/kamchatka-2068216306.html
На Камчатке полицейские раскрыли кражу макета полицейского
Полицейские раскрыли кражу макета полицейского из торгового центра в городе Елизово на Камчатке, сообщает УМВД России по Камчатскому краю. РИА Новости, 16.01.2026
происшествия
П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 янв – РИА Новости.
Полицейские раскрыли кражу макета полицейского из торгового центра в городе Елизово на Камчатке, сообщает
УМВД России по Камчатскому краю.
"Оперуполномоченные отдела уголовного розыска ОМВД России
по Елизовскому району
по горячим следам установили подозреваемого и нашли украденную фигуру полицейского", - сообщили правоохранители в своем Telegram-канале.
В УМВД уточнили, что заявление о краже фигуры полицейского с надписью "Осторожно, мошенники" поступило от 48-летней местной жительницы в период новогодних праздников.
Похитителем оказался 25-летний мужчина. По данным полиции, он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, увидел стоящую в холле торгового центра фигуру и похитил её, как пояснил позже, из хулиганских побуждений. Вместе со своим приятелем они пытались поместить макет размером в рост человека в машину и вывезти. Позже они выкинули макет неподалеку в районе другого торгового центра. При этом имущество было повреждено и испорчено, отметили в УМВД.
Ущерб от действий злоумышленника составил 12 000 рублей, подчеркнули в полиции. Сообщается, что собранные полицейскими материалы переданы в военно-следственные органы.