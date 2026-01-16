Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке полицейские раскрыли кражу макета полицейского - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:18 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/kamchatka-2068216306.html
На Камчатке полицейские раскрыли кражу макета полицейского
На Камчатке полицейские раскрыли кражу макета полицейского - РИА Новости, 16.01.2026
На Камчатке полицейские раскрыли кражу макета полицейского
Полицейские раскрыли кражу макета полицейского из торгового центра в городе Елизово на Камчатке, сообщает УМВД России по Камчатскому краю. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T05:18:00+03:00
2026-01-16T05:18:00+03:00
происшествия
елизово
камчатка
камчатский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010709673_0:265:3170:2048_1920x0_80_0_0_de6d47f166273925fe14d107fdd1ac2b.jpg
https://ria.ru/20241003/krazha-1976089732.html
https://ria.ru/20251020/srok-2049362102.html
елизово
камчатка
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010709673_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_4e56ba2f2ffa9eca01844c95f41c66e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, елизово, камчатка, камчатский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Елизово, Камчатка, Камчатский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На Камчатке полицейские раскрыли кражу макета полицейского

На Камчатке полицейские раскрыли кражу макета полицейского из торгового центра

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 янв – РИА Новости. Полицейские раскрыли кражу макета полицейского из торгового центра в городе Елизово на Камчатке, сообщает УМВД России по Камчатскому краю.
"Оперуполномоченные отдела уголовного розыска ОМВД России по Елизовскому району по горячим следам установили подозреваемого и нашли украденную фигуру полицейского", - сообщили правоохранители в своем Telegram-канале.
Задержание подозреваемого в краже кенгурят из зоопарков - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Источник раскрыл подробности о задержанном за кражу кенгурят мужчине
3 октября 2024, 09:42
В УМВД уточнили, что заявление о краже фигуры полицейского с надписью "Осторожно, мошенники" поступило от 48-летней местной жительницы в период новогодних праздников.
Похитителем оказался 25-летний мужчина. По данным полиции, он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, увидел стоящую в холле торгового центра фигуру и похитил её, как пояснил позже, из хулиганских побуждений. Вместе со своим приятелем они пытались поместить макет размером в рост человека в машину и вывезти. Позже они выкинули макет неподалеку в районе другого торгового центра. При этом имущество было повреждено и испорчено, отметили в УМВД.
Ущерб от действий злоумышленника составил 12 000 рублей, подчеркнули в полиции. Сообщается, что собранные полицейскими материалы переданы в военно-следственные органы.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Москвичу, подобравшему на улице чужой пакет с деньгами, грозит срок
20 октября 2025, 14:07
 
ПроисшествияЕлизовоКамчаткаКамчатский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала