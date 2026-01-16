На Камчатке полицейские раскрыли кражу макета полицейского

Похитителем оказался 25-летний мужчина. По данным полиции, он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, увидел стоящую в холле торгового центра фигуру и похитил её, как пояснил позже, из хулиганских побуждений. Вместе со своим приятелем они пытались поместить макет размером в рост человека в машину и вывезти. Позже они выкинули макет неподалеку в районе другого торгового центра. При этом имущество было повреждено и испорчено, отметили в УМВД.