Директору "Куршской косы" попросили назначить домашний арест

СУСК по региону сообщал, что по данным следствия, директор совместно со своим знакомым и другими неустановленными лицами на территории национального природного парка организовал незаконную вырубку сырорастущих деревьев в объеме свыше 150 кубометров на площади около 1 гектаров с целью дальнейшего создания на данном участке в интересах своего знакомого комплекса частных сооружений, предназначенных для временного коммерческого проживания туристов. В результате "Куршской косе" причинен ущерб в размере свыше 12,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).