Директору "Куршской косы" попросили назначить домашний арест
11:19 16.01.2026 (обновлено: 11:20 16.01.2026)
Директору "Куршской косы" попросили назначить домашний арест
Директору "Куршской косы" попросили назначить домашний арест
Ходатайство о домашнем аресте директору нацпарка "Куршская коса" Анатолию Калину по делу за незаконной вырубке лесных насаждений поступило в суд, сообщает... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T11:19:00+03:00
2026-01-16T11:20:00+03:00
происшествия, россия, калининградская область, анатолий калина
Происшествия, Россия, Калининградская область, Анатолий Калина
Директору "Куршской косы" попросили назначить домашний арест

Директору "Куршской косы" Калине попросили назначить домашний арест

Задержанный директор нацпарка "Куршская коса" Анатолий Калина
Задержанный директор нацпарка Куршская коса Анатолий Калина - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© УФСБ России по Калининградской области
Задержанный директор нацпарка "Куршская коса" Анатолий Калина
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Ходатайство о домашнем аресте директору нацпарка "Куршская коса" Анатолию Калину по делу за незаконной вырубке лесных насаждений поступило в суд, сообщает объединенная пресс-служба судов Калининградской области.
"В Ленинградский районный суд поступило ходатайство следователя СУСК РФ по Калининградской области об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении А.А. Калины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений с использованием своего служебного положения в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении пресс-службы.
Добавляется, что судебное заседание, в ходе которого ходатайство будет рассмотрено, состоится сегодня, 16 января, в 11.30.
СУСК по региону сообщал, что по данным следствия, директор совместно со своим знакомым и другими неустановленными лицами на территории национального природного парка организовал незаконную вырубку сырорастущих деревьев в объеме свыше 150 кубометров на площади около 1 гектаров с целью дальнейшего создания на данном участке в интересах своего знакомого комплекса частных сооружений, предназначенных для временного коммерческого проживания туристов. В результате "Куршской косе" причинен ущерб в размере свыше 12,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
