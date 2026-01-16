https://ria.ru/20260116/kalina-2068260732.html
Директору "Куршской косы" попросили назначить домашний арест
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости.
Ходатайство о домашнем аресте директору нацпарка "Куршская коса" Анатолию Калину по делу за незаконной вырубке лесных насаждений поступило в суд, сообщает
объединенная пресс-служба судов Калининградской области.
"В Ленинградский районный суд поступило ходатайство следователя СУСК РФ
по Калининградской области
об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении А.А. Калины
, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений с использованием своего служебного положения в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении пресс-службы.
Добавляется, что судебное заседание, в ходе которого ходатайство будет рассмотрено, состоится сегодня, 16 января, в 11.30.
СУСК по региону сообщал, что по данным следствия, директор совместно со своим знакомым и другими неустановленными лицами на территории национального природного парка организовал незаконную вырубку сырорастущих деревьев в объеме свыше 150 кубометров на площади около 1 гектаров с целью дальнейшего создания на данном участке в интересах своего знакомого комплекса частных сооружений, предназначенных для временного коммерческого проживания туристов. В результате "Куршской косе" причинен ущерб в размере свыше 12,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).