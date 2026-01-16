РЖД "дрессируют" собак-роботов на станциях Юга и Урала

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Три робопса проходят испытания на железнодорожных станциях Юга и Урала: в Ростовской области и Челябинске, сообщили РИА Новости в РЖД.

Разработал умную начинку этой машины Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС). "Собака" является биоморфным роботом, оснащенным сенсорами и интеллектуальным модулем. О тестировании этих машин РЖД сообщили в декабре 2024 года. Испытания проводили на грузонапряженных станциях Московского региона.

"На сегодня в арсенале РЖД три биоморфных робота. Их задействуют на двух станциях с разными климатическими особенностями, но одинаково высокой загрузкой: в Ростовской области и Челябинске", - рассказали в компании на вопрос о робопсах.

Специалисты НИИАС изучают возможности робопсов для диагностики подвижного состава и инфраструктуры РЖД, контроля охраны труда, транспортной безопасности, закрепления подвижного состава и др.