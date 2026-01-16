Рейтинг@Mail.ru
РЖД "дрессируют" собак-роботов на станциях Юга и Урала
01:43 16.01.2026 (обновлено: 05:06 16.01.2026)
РЖД "дрессируют" собак-роботов на станциях Юга и Урала
РЖД "дрессируют" собак-роботов на станциях Юга и Урала
Три робопса проходят испытания на железнодорожных станциях Юга и Урала: в Ростовской области и Челябинске, сообщили РИА Новости в РЖД. РИА Новости, 16.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
ростовская область, юг, урал, ржд
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Три робопса проходят испытания на железнодорожных станциях Юга и Урала: в Ростовской области и Челябинске, сообщили РИА Новости в РЖД.
Разработал умную начинку этой машины Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС). "Собака" является биоморфным роботом, оснащенным сенсорами и интеллектуальным модулем. О тестировании этих машин РЖД сообщили в декабре 2024 года. Испытания проводили на грузонапряженных станциях Московского региона.
"На сегодня в арсенале РЖД три биоморфных робота. Их задействуют на двух станциях с разными климатическими особенностями, но одинаково высокой загрузкой: в Ростовской области и Челябинске", - рассказали в компании на вопрос о робопсах.
Специалисты НИИАС изучают возможности робопсов для диагностики подвижного состава и инфраструктуры РЖД, контроля охраны труда, транспортной безопасности, закрепления подвижного состава и др.
"Так, в рамках направления диагностики прорабатывается возможность использования биоморфов для автоматизации технологических процессов контроля состояния грузовых вагонов при выходе из ремонта", - сообщили в РЖД.
Ростовская областьЮгУралРЖД
 
 
