Рейтинг@Mail.ru
В Ярославле оштрафовали женщину за угрозы убийством учительнице дочери - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/jaroslavl-2068375900.html
В Ярославле оштрафовали женщину за угрозы убийством учительнице дочери
В Ярославле оштрафовали женщину за угрозы убийством учительнице дочери - РИА Новости, 16.01.2026
В Ярославле оштрафовали женщину за угрозы убийством учительнице дочери
Жительница Ярославля, ставшая фигуранткой уголовного дела об угрозах убийством учительнице дочери, оштрафована за разжигание межнациональной розни в соцсетях,... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T17:44:00+03:00
2026-01-16T17:44:00+03:00
происшествия
ярославль
россия
ярославская область
ярославский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20171220/1511375260.html
https://ria.ru/20250228/moskvichka-2002264624.html
ярославль
россия
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ярославль, россия, ярославская область, ярославский областной суд
Происшествия, Ярославль, Россия, Ярославская область, Ярославский областной суд
В Ярославле оштрафовали женщину за угрозы убийством учительнице дочери

Жительницу Ярославля оштрафовали за угрозы убийством учительнице дочери

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Жительница Ярославля, ставшая фигуранткой уголовного дела об угрозах убийством учительнице дочери, оштрафована за разжигание межнациональной розни в соцсетях, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.
СУСК РФ по Ярославской области в начале декабря прошлого года сообщило о возбуждении уголовного дела о хулиганстве с угрозой применения насилия после того, как жительница Ярославля Лилит Мстоян угрожала педагогу в школе убийством из-за плохих оценок ее дочери. Видеозапись появилась в соцсетях. Фигурантку отправили под домашний арест.
Пустой школьный класс. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.12.2017
В Ярославле будут судить учительницу, написавшую на лбу ученика "не готов"
20 декабря 2017, 20:05
В пятницу в пресс-службе Ярославского областного суда сообщили о наказании Мстоян за еще один проступок. По данным суда, она опубликовала на своей странице в соцсети три видео, в которых "высказала негативно-оценочные суждения по отношению к социальной группе, выделяемой по признаку национальности, возбуждающие вражду и ненависть в отношении данной группы".
По данным пресс-службы, в судебном заседании женщина вину в совершении правонарушения не признала, поясняла, что у неё имеется межличностный конфликт с владельцами бизнеса, которые с ней конкурируют, её высказывания относились к данным гражданам, а не были направлены на разжигание межнациональной розни.
«

"Суд пришел к выводу, что Мстоян Л. публично совершены действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности… Постановлением Кировского районного суда Мстоян Лилит признана виновной… ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Оглашение приговора жительнице Москвы, кричавшей о ненависти к русским - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Суд вынес приговор москвичке, кричавшей о ненависти к русским
28 февраля 2025, 17:03
 
ПроисшествияЯрославльРоссияЯрославская областьЯрославский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала