В Ярославле оштрафовали женщину за угрозы убийством учительнице дочери

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Жительница Ярославля, ставшая фигуранткой уголовного дела об угрозах убийством учительнице дочери, оштрафована за разжигание межнациональной розни в соцсетях, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.
СУСК РФ по Ярославской области в начале декабря прошлого года сообщило о возбуждении уголовного дела о хулиганстве с угрозой применения насилия после того, как жительница Ярославля Лилит Мстоян угрожала педагогу в школе убийством из-за плохих оценок ее дочери. Видеозапись появилась в соцсетях. Фигурантку отправили под домашний арест.
В пятницу в пресс-службе Ярославского областного суда сообщили о наказании Мстоян за еще один проступок. По данным суда, она опубликовала на своей странице в соцсети три видео, в которых "высказала негативно-оценочные суждения по отношению к социальной группе, выделяемой по признаку национальности, возбуждающие вражду и ненависть в отношении данной группы".
По данным пресс-службы, в судебном заседании женщина вину в совершении правонарушения не признала, поясняла, что у неё имеется межличностный конфликт с владельцами бизнеса, которые с ней конкурируют, её высказывания относились к данным гражданам, а не были направлены на разжигание межнациональной розни.
"Суд пришел к выводу, что Мстоян Л. публично совершены действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности… Постановлением Кировского районного суда Мстоян Лилит признана виновной… ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
