В Ярославле оштрафовали женщину за угрозы убийством учительнице дочери

По данным пресс-службы, в судебном заседании женщина вину в совершении правонарушения не признала, поясняла, что у неё имеется межличностный конфликт с владельцами бизнеса, которые с ней конкурируют, её высказывания относились к данным гражданам, а не были направлены на разжигание межнациональной розни.