США могут нанести удар по Ирану в ближайшие дни, считают в Израиле
15:28 16.01.2026
США могут нанести удар по Ирану в ближайшие дни, считают в Израиле
Израильские чиновники считают, что США могут нанести удар по Ирану в ближайшие дни, сообщает портал Axios. РИА Новости, 16.01.2026
в мире
США могут нанести удар по Ирану в ближайшие дни, считают в Израиле

Флаг Израиля
Флаг Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Израильские чиновники считают, что США могут нанести удар по Ирану в ближайшие дни, сообщает портал Axios.
"Американские чиновники заявили, что вариант с военной акцией (в отношении Ирана - ред.) все еще рассматривается... Израильские чиновники считают, что, несмотря на отсрочку, военный удар США может быть нанесен в ближайшие дни", - сообщает портал.
Постпред России при ООН Василий Небензя
США нагнетают напряженность вокруг Ирана, заявил Небензя
Вчера, 00:04
Как заявил изданию один из израильских чиновников, нынешний план США включает удары по силам безопасности Ирана, однако Израиль не считает его достаточно сильным, чтобы значительно дестабилизировать положение иранских властей.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что США направляют военные силы на Ближний Восток в связи с рассмотрением президентом страны Дональдом Трампом возможности ударов на Ирану.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах со стороны протестующих и правоохранителей. Тегеран 12 января взял ситуацию под контроль.
Трамп поддержал участников беспорядков и допустил любые варианты действий против Ирана, включая удары с воздуха. Тегеран назвал эти заявления угрожающими суверенитету республики.
Белый дом в Вашингтоне
США рассматривают все варианты действий в отношении Ирана, заявил Уолтц
15 января, 23:59
 
