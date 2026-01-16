Кандидат на пост посла США в Исландии извинился за шутку об острове

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кандидат на пост посла США в Исландии Билл Лонг извинился за сказанные в шутку слова о том, что Исландия станет 52-м штатом США, а он - его губернатором, заявив, что он говорил не всерьез.

Как сообщает портал, слова кандидата в послы вызвали в Исландии критику. Ссылаясь на местные СМИ, Arctic Today отмечает, что исландский МИД потребовал объяснений у посольства США в Рейкьявике, а исландцы создали петицию с требованием к министру иностранных дел страны отказаться принимать Лонга в качестве посла. По данным Arctic Today, она уже набрала более 2 тысяч подписей. Сам Лонг заявил порталу, что не знал, что его слова вызвали такую реакцию, добавив, что понимает, почему она могла возникнуть, особенно в свете ситуации с Гренландией.