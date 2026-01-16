Кандидат на пост посла США в Исландии извинился за шутку об острове

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кандидат на пост посла США в Исландии Билл Лонг извинился за сказанные в шутку слова о том, что Исландия станет 52-м штатом США, а он - его губернатором, заявив, что он говорил не всерьез.
"Я приношу свои извинения, это единственное мое (подобное - ред.) заявление, я рад перспективе поработать с народом Исландии и приношу извинения за то, что его (заявление - ред.) так восприняли. Я был с группой друзей и говорил это абсолютно не всерьез", - заявил Лонг в интервью информационному порталу Arctic Today.
Он рассказал, что пошутил таким образом лишь в ответ на чужое шутливое высказывание о том, что недавно назначенный спецпосланник президента США по Гренландии Джефф Лэндри станет губернатором острова. Лонг добавил, что три года не видел тех, с кем тогда общался.
Как сообщает портал, слова кандидата в послы вызвали в Исландии критику. Ссылаясь на местные СМИ, Arctic Today отмечает, что исландский МИД потребовал объяснений у посольства США в Рейкьявике, а исландцы создали петицию с требованием к министру иностранных дел страны отказаться принимать Лонга в качестве посла. По данным Arctic Today, она уже набрала более 2 тысяч подписей. Сам Лонг заявил порталу, что не знал, что его слова вызвали такую реакцию, добавив, что понимает, почему она могла возникнуть, особенно в свете ситуации с Гренландией.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Канада должна быть 51-м штатом США, так как она полностью зависит от Вашингтона.
Помимо Канады США также заявляли о претензиях на Гренландию. Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.