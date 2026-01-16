Рейтинг@Mail.ru
Американский фонд подал иск к России из-за обязательств по царским бондам - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:56 16.01.2026 (обновлено: 09:47 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/isk-2068230965.html
Американский фонд подал иск к России из-за обязательств по царским бондам
Американский фонд подал иск к России из-за обязательств по царским бондам - РИА Новости, 16.01.2026
Американский фонд подал иск к России из-за обязательств по царским бондам
Американский фонд Noble Capital подал иск к России на 225,8 миллиарда долларов по неким царским долгам, следует из иска компании. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T08:56:00+03:00
2026-01-16T09:47:00+03:00
россия
российская империя
сша
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
экономика
владимир путин
колумбия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225670_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9e31dac279de8b0b3f848ad9e96337d1.jpg
https://ria.ru/20260116/investitsii-2068228754.html
https://ria.ru/20251202/ssha-2059143809.html
https://ria.ru/20251221/aktivy-2063608433.html
россия
российская империя
сша
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225670_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_1d3c1105bd144d180912127e61cec290.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, российская империя, сша, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), экономика, владимир путин, колумбия, g7, евросоюз, euroclear
Россия, Российская империя, США, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Владимир Путин, Колумбия, G7, Евросоюз, Euroclear
Американский фонд подал иск к России из-за обязательств по царским бондам

Инвестфонд из США Noble Capital потребовал от РФ $225,8 млрд по царским бондам

© РИА Новости / Алексей СухоруковДоллары
Доллары - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Доллары. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Американский фонд Noble Capital подал иск к России на 225,8 миллиарда долларов по неким царским долгам, следует из иска компании.
«
"Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности государства, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных суверенных долговых обязательств, взятых в долг у ее предшественника, Российской империи", — утверждает фонд.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Россия в ноябре снизила инвестиции в гособлигации США
08:28
Иск подали в Федеральный окружной суд США по округу Колумбия в июне. Ответчиками значатся Россия, Фонд национального благосостояния, Минфин и ЦБ. Последнее движение по нему было в ноябре, когда суд постановил дать ответ на заявление не позднее 29 января 2026 года.
Noble Capital называет себя правопреемником и владельцем облигаций, выпущенных Российской империей для инвесторов в Штатах более ста лет назад. На этом основании фонд требует "исполнить обязательства". Также компания добивается, чтобы суд разрешил проводить выплаты по иску за счет замороженных российских активов.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СМИ узнали о планах США по замороженным российским активам
2 декабря 2025, 11:23

Ситуация с активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear.
Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Банк России подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей из-за попыток ЕС украсть активы. Регулятор пояснил, что действия депозитария нанесли вред ЦБ из-за невозможности распоряжаться средствами.
Президент Владимир Путин называл идею изъятия российских активов грабежом и предупреждал, что это может привести к прямым потерям, связанным с фундаментальными основами финансового миропорядка.
Представитель президента в G20 Светлана Лукаш - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Шерпа России в G20 рассказала об обсуждении вопроса о замороженных активах
21 декабря 2025, 09:14
 
РоссияРоссийская империяСШАМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаВладимир ПутинКолумбияG7ЕвросоюзEuroclear
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала