Американский фонд подал иск к России из-за обязательств по царским бондам

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Американский фонд Noble Capital подал иск к России на 225,8 миллиарда долларов по неким царским долгам, следует из иска компании.

"Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности государства, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных суверенных долговых обязательств, взятых в долг у ее предшественника, Российской империи", — утверждает фонд.

Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.