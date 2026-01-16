Трамп не направит американские войска в Иран, считает эксперт

БУДАПЕШТ, 16 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, вероятно, ограничится воздушным ударом по Ирану, но не станет отправлять туда американские войска и развязывать войну, поскольку американская общественность не примет начало дорогостоящего конфликта с сомнительным исходом, поделился мнением в беседе с РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.