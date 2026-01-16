Рейтинг@Mail.ru
16.01.2026

Трамп не направит американские войска в Иран, считает эксперт
20:18 16.01.2026
Трамп не направит американские войска в Иран, считает эксперт
Трамп не направит американские войска в Иран, считает эксперт - РИА Новости, 16.01.2026
Трамп не направит американские войска в Иран, считает эксперт
Президент США Дональд Трамп, вероятно, ограничится воздушным ударом по Ирану, но не станет отправлять туда американские войска и развязывать войну, поскольку... РИА Новости, 16.01.2026
в мире
иран
сша
дональд трамп
иран
сша
иран, сша, дональд трамп
В мире, Иран, США, Дональд Трамп
Трамп не направит американские войска в Иран, считает эксперт

Американские военнослужащие. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 16 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, вероятно, ограничится воздушным ударом по Ирану, но не станет отправлять туда американские войска и развязывать войну, поскольку американская общественность не примет начало дорогостоящего конфликта с сомнительным исходом, поделился мнением в беседе с РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
"Я могу представить себе предупредительный авиаудар. Я уверен, что Америка что-то предпримет, но она не будет отправлять войска в Иран. Америка не стала бы вмешиваться в войну, которая может длиться несколько лет, потому что американская общественность этого не примет. Если Трамп так поступит, он будет противоречить самому себе, своим собственным предвыборным обещаниям. Очевидно, он не будет рисковать серьезной войной, которая обойдется США в миллиарды долларов и исход которой будет сомнительным", - сказал Шпётле.
США расширили санкции против Ирана
По словам эксперта, восемь либерально настроенных штатов уже инициировали вотум недоверия против Трампа из-за его миграционной политики, и его поддержка там довольно слаба.
Эксперт также вспомнил операцию США в Ираке, которая затянулась на восемь лет, несмотря на то, что у этой страны гораздо менее сложный ландшафт и гораздо менее сильная армия, чем у Ирана.
Двадцатого марта 2003 года под предлогом борьбы с терроризмом и поиска оружия массового поражения, силы возглавляемой США международной коалиции начали массированные бомбардировки иракских городов. В результате был свергнут и казнен президент страны Саддам Хусейн, следов запрещенного международной конвенцией оружия массового поражения обнаружить так и не удалось. Операция продлилась до 2011 года.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, в понедельник заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Посол Ирана в России прокомментировал массовые протесты в стране
