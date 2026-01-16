https://ria.ru/20260116/iran-2068399772.html
На юге Ирана полиция изъяла около 60 тысяч единиц оружия
На юге Ирана полиция изъяла около 60 тысяч единиц оружия - РИА Новости, 16.01.2026
На юге Ирана полиция изъяла около 60 тысяч единиц оружия
Силы правопорядка Ирана изъяли около 60 тысяч единиц оружия у участников беспорядков в южной провинции Бушер, это оружие предназначалось для протестующих в... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T19:27:00+03:00
2026-01-16T19:27:00+03:00
2026-01-16T19:27:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149599/30/1495993091_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_9df3ee5179f7d48534d32da07d5fbaa8.jpg
https://ria.ru/20260116/putin-2068372118.html
иран
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149599/30/1495993091_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_ede87961250cb7f97e382f8434484ff0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, тегеран (город)
В мире, Иран, Тегеран (город)
На юге Ирана полиция изъяла около 60 тысяч единиц оружия
Mehr: на юге Ирана полиция изъяла около 60 тысяч оружия у участников беспорядков