Рейтинг@Mail.ru
На юге Ирана полиция изъяла около 60 тысяч единиц оружия - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:27 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/iran-2068399772.html
На юге Ирана полиция изъяла около 60 тысяч единиц оружия
На юге Ирана полиция изъяла около 60 тысяч единиц оружия - РИА Новости, 16.01.2026
На юге Ирана полиция изъяла около 60 тысяч единиц оружия
Силы правопорядка Ирана изъяли около 60 тысяч единиц оружия у участников беспорядков в южной провинции Бушер, это оружие предназначалось для протестующих в... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T19:27:00+03:00
2026-01-16T19:27:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149599/30/1495993091_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_9df3ee5179f7d48534d32da07d5fbaa8.jpg
https://ria.ru/20260116/putin-2068372118.html
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149599/30/1495993091_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_ede87961250cb7f97e382f8434484ff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город)
В мире, Иран, Тегеран (город)
На юге Ирана полиция изъяла около 60 тысяч единиц оружия

Mehr: на юге Ирана полиция изъяла около 60 тысяч оружия у участников беспорядков

© AP Photo / Ebrahim NorooziИранский полицейский
Иранский полицейский - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранский полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Силы правопорядка Ирана изъяли около 60 тысяч единиц оружия у участников беспорядков в южной провинции Бушер, это оружие предназначалось для протестующих в Тегеране, передает иранское агентство Mehr со ссылкой на главное полицейское управление Ирана.
"В Бушере у участников беспорядков было обнаружено 60 тысяч единиц оружия, это оружие планировалось перевезти в Тегеран", - говорится в сообщении.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах со стороны протестующих и правоохранителей. Тегеран 12 января взял ситуацию под контроль.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Путин рассказал Пезешкиану об усилиях России по разрешению ситуации в Иране
Вчера, 17:30
 
В миреИранТегеран (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала