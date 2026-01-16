Посол Ирана в России прокомментировал массовые протесты в стране

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Проправительственные шествия в Иране, собравшие миллионы иранцев, говорят о том, что иранское общество не принимает "реакционизм" протестующих, считает посол Ирана в России Казем Джалали.

Массовые проправительственные шествия прошли в понедельник в различных провинциях Ирана, включая столицу страны Тегеран. Это произошло на фоне антиправительственных протестов в стране.

"Присутствие миллионов иранцев на марше 12 января 2026 года свидетельствует о решительном неприятии иранским гражданским обществом "реакции" и "реакционной коалиции унилатералистов", - говорится в статье посла, написанной для РИА Новости.

"Сила Исламской Республики Иран заключается в опоре на общество, сформировавшееся в результате длительного процесса "культуры", "интеллекта" и "самоуверенности". Эта глубоко укоренившаяся историческая идентичность не выдерживает политических предписаний международной олигархии силы и террора", - уверен иранский дипломат.