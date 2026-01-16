https://ria.ru/20260116/iran-2068392425.html
Посол Ирана в России прокомментировал массовые протесты в стране
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Проправительственные шествия в Иране, собравшие миллионы иранцев, говорят о том, что иранское общество не принимает "реакционизм" протестующих, считает посол Ирана в России Казем Джалали.
Массовые проправительственные шествия прошли в понедельник в различных провинциях Ирана, включая столицу страны Тегеран. Это произошло на фоне антиправительственных протестов в стране.
"Присутствие миллионов иранцев на марше 12 января 2026 года свидетельствует о решительном неприятии иранским гражданским обществом "реакции" и "реакционной коалиции унилатералистов", - говорится в статье посла, написанной для РИА Новости.
"Сила Исламской Республики Иран заключается в опоре на общество, сформировавшееся в результате длительного процесса "культуры", "интеллекта" и "самоуверенности". Эта глубоко укоренившаяся историческая идентичность не выдерживает политических предписаний международной олигархии силы и террора", - уверен иранский дипломат.
Протесты в Иране
начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США
и Израиль
в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.