Рейтинг@Mail.ru
Посол Ирана в России прокомментировал массовые протесты в стране - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/iran-2068392425.html
Посол Ирана в России прокомментировал массовые протесты в стране
Посол Ирана в России прокомментировал массовые протесты в стране - РИА Новости, 16.01.2026
Посол Ирана в России прокомментировал массовые протесты в стране
Проправительственные шествия в Иране, собравшие миллионы иранцев, говорят о том, что иранское общество не принимает "реакционизм" протестующих, считает посол... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T19:04:00+03:00
2026-01-16T19:04:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067523289_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_2eef5ab4d9d1672af49c2b6294e7de30.jpg
https://ria.ru/20260116/iran-2068314095.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067523289_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_d59d8a5e42797ed8a460521f00d21887.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль
В мире, Иран, США, Израиль
Посол Ирана в России прокомментировал массовые протесты в стране

Проправительственные митинги в Иране говорят о неприятии обществом реакционизма

© REUTERS / StringerПроправительственный митинг в Тегеране, Иран
Проправительственный митинг в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© REUTERS / Stringer
Проправительственный митинг в Тегеране, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Проправительственные шествия в Иране, собравшие миллионы иранцев, говорят о том, что иранское общество не принимает "реакционизм" протестующих, считает посол Ирана в России Казем Джалали.
Массовые проправительственные шествия прошли в понедельник в различных провинциях Ирана, включая столицу страны Тегеран. Это произошло на фоне антиправительственных протестов в стране.
"Присутствие миллионов иранцев на марше 12 января 2026 года свидетельствует о решительном неприятии иранским гражданским обществом "реакции" и "реакционной коалиции унилатералистов", - говорится в статье посла, написанной для РИА Новости.
"Сила Исламской Республики Иран заключается в опоре на общество, сформировавшееся в результате длительного процесса "культуры", "интеллекта" и "самоуверенности". Эта глубоко укоренившаяся историческая идентичность не выдерживает политических предписаний международной олигархии силы и террора", - уверен иранский дипломат.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Путин и Пезешкиан выступили за деэскалацию напряженности вокруг Ирана
Вчера, 14:31
 
В миреИранСШАИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала