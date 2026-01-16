Рейтинг@Mail.ru
Пезешкиан заявил об отсутствии проблем в российско-иранских проектах - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/iran-2068325687.html
Пезешкиан заявил об отсутствии проблем в российско-иранских проектах
Пезешкиан заявил об отсутствии проблем в российско-иранских проектах - РИА Новости, 16.01.2026
Пезешкиан заявил об отсутствии проблем в российско-иранских проектах
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил об отсутствии проблем при реализации... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T15:29:00+03:00
2026-01-16T15:29:00+03:00
в мире
иран
масуд пезешкиан
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975891229_0:173:2500:1579_1920x0_80_0_0_0033dbd6d7a2e3d08aa10ebced2cdac5.jpg
https://ria.ru/20260116/iran-2068312997.html
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975891229_277:0:2500:1667_1920x0_80_0_0_4abfbe1356b0479f85e05db31330bc96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, масуд пезешкиан, владимир путин, россия
В мире, Иран, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, Россия
Пезешкиан заявил об отсутствии проблем в российско-иранских проектах

Пезешкиан заявил об отсутствии проблем в проектах РФ и Ирана из-за протестов

© Фото : Iranian Presidency OfficeПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : Iranian Presidency Office
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил об отсутствии проблем при реализации российско-иранских совместных проектов.
"Проекты совместного сотрудничества реализуются на хорошем уровне, о каких-либо проблемах не сообщалось", - сказал Пезешкиан, чьи слова приводит Telegram-канал иранского правительства.
Иранский президент заявил об этом на фоне прошедших протестов и сложной ситуации вокруг Ирана.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Пезешкиан рассказал Путину о мерах по нормализации обстановки в Иране
Вчера, 14:23
 
В миреИранМасуд ПезешкианВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала