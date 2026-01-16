США выдвинули Ирану четыре требования

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Спецпредставитель главы Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал четыре требования США к Ирану. Его цитирует The TImes of Israel.
По его словам, они касаются: обогащения урана, в частности, избавления от "имеющихся у Тегерана двух тысяч килограммов обогащенного ядерного материала". Также он назвал необходимым сократить запасы ракет и прекратить поддержку своих прокси в регионе.
"Я надеюсь, что будет найдено дипломатическое решение", — сказал он.
Беспорядки в Иране
В конце прошлого года в Исламской Республике начались протесты из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979-м. Он призвал к всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил США вмешаться в происходящее.
В некоторых городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против политического строя. Сообщалось о жертвах с обеих сторон. В четверг глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что беспорядки в стране прекратились. Пезешкиан пообещал продолжить экономические реформы и решить возникшие проблемы, а в организации протестов обвинил США и Израиль. Он призвал иранцев выйти на улицы, чтобы не дать радикалам подменить их реальные требования.
В ночь на четверг Тегеран в ожидании возможных американских атак временно закрыл воздушное пространство. Незадолго до этого глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил нанести по Ирану удары, если местным силовикам прикажут открыть огонь по протестующим.
Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф предупреждал, что в ответ на агрессию США их объекты на Ближнем Востоке станут законными целями.