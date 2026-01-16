Рейтинг@Mail.ru
Путин и Пезешкиан выступили за деэскалацию напряженности вокруг Ирана
14:31 16.01.2026
Путин и Пезешкиан выступили за деэскалацию напряженности вокруг Ирана
в мире
иран
россия
владимир путин
масуд пезешкиан
в мире, иран, россия, владимир путин, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Россия, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Путин и Пезешкиан выступили за деэскалацию напряженности вокруг Ирана

Путин и Пезешкиан выступили за скорейшую деэскалацию напряженности вокруг Ирана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия и Иран выступают за скорейшую деэскалацию напряженности вокруг Ирана, за разрешение проблем дипломатией, сообщила прес-служба Кремля по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана.
"Отмечалось, что Россия и Иран последовательно выступают с солидарных позиций в пользу скорейшей деэскалации напряженности вокруг Ирана и в регионе в целом, за разрешение возникающих проблем исключительно политико-дипломатическими средствами", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Пезешкиан рассказал Путину о мерах по нормализации обстановки в Иране
В мире, Иран, Россия, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
 
 
