https://ria.ru/20260116/iran-2068314095.html
Путин и Пезешкиан выступили за деэскалацию напряженности вокруг Ирана
Путин и Пезешкиан выступили за деэскалацию напряженности вокруг Ирана - РИА Новости, 16.01.2026
Путин и Пезешкиан выступили за деэскалацию напряженности вокруг Ирана
Россия и Иран выступают за скорейшую деэскалацию напряженности вокруг Ирана, за разрешение проблем дипломатией, сообщила прес-служба Кремля по итогам... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T14:31:00+03:00
2026-01-16T14:31:00+03:00
2026-01-16T14:31:00+03:00
в мире
иран
россия
владимир путин
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994201142_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_d8d8b61be0677a37863a3c7fd9993287.jpg
https://ria.ru/20260116/iran-2068312997.html
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994201142_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_b9c1e18c5ec67f0a5477fad295bc9646.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, владимир путин, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Россия, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Путин и Пезешкиан выступили за деэскалацию напряженности вокруг Ирана
Путин и Пезешкиан выступили за скорейшую деэскалацию напряженности вокруг Ирана