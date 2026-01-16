Пезешкиан рассказал Путину о мерах по нормализации обстановки в Иране

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказал российскому коллеге Владимиру Путину о мерах по налаживанию ситуации в стране, сообщила пресс-служба Кремля.
"Россия и Иран последовательно выступают с солидарных позиций в пользу скорейшей деэскалации напряженности вокруг Ирана и в регионе в целом, за разрешение возникающих проблем исключительно политико-дипломатическими средствами", — говорится в публикации.
Кроме того, Пезешкиан заявил о прямом вмешательстве США и Израиля во внутренние дела ИРИ.
Сегодня Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Президент призвал обеспечить стабильность и безопасность в регионе дипломатическим путем. Россия готова выступить посредником в диалоге.
Беспорядки в Иране
В конце прошлого года в Исламской Республике начались протесты из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.
С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979-м. Он призвал к всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил США вмешаться в происходящее.
В некоторых городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против политического строя. Сообщалось о жертвах с обеих сторон. В четверг глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что беспорядки в стране прекратились.
В ночь на четверг Тегеран в ожидании возможных американских атак временно закрыл воздушное пространство. Незадолго до этого глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил нанести по Ирану удары, если местным силовикам прикажут открыть огонь по протестующим.
Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф предупреждал, что в ответ на агрессию США их объекты на Ближнем Востоке станут законными целями.