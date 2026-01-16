Рейтинг@Mail.ru
Пезешкиан рассказал Путину о мерах по нормализации обстановки в Иране - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 16.01.2026 (обновлено: 15:30 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/iran-2068312997.html
Пезешкиан рассказал Путину о мерах по нормализации обстановки в Иране
Пезешкиан рассказал Путину о мерах по нормализации обстановки в Иране - РИА Новости, 16.01.2026
Пезешкиан рассказал Путину о мерах по нормализации обстановки в Иране
Президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказал российскому коллеге Владимиру Путину о мерах по налаживанию ситуации в стране, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T14:23:00+03:00
2026-01-16T15:30:00+03:00
в мире
иран
россия
масуд пезешкиан
владимир путин
биньямин нетаньяху
сша
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_adeb62af7b83609acfe6500688c52d22.jpg
https://ria.ru/20260113/iran-2067466289.html
https://ria.ru/20260114/tramp-2067693568.html
https://ria.ru/20260114/tramp-2067608706.html
https://ria.ru/20260116/iran-2068217729.html
иран
россия
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_e54c2100b905e52ddf1c7175f601e4b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, масуд пезешкиан, владимир путин, биньямин нетаньяху, сша, израиль
В мире, Иран, Россия, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, США, Израиль

Пезешкиан рассказал Путину о мерах по нормализации обстановки в Иране

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказал российскому коллеге Владимиру Путину о мерах по налаживанию ситуации в стране, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"Россия и Иран последовательно выступают с солидарных позиций в пользу скорейшей деэскалации напряженности вокруг Ирана и в регионе в целом, за разрешение возникающих проблем исключительно политико-дипломатическими средствами", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Иран окажется не по зубам Вашингтону
13 января, 08:00
Кроме того, Пезешкиан заявил о прямом вмешательстве США и Израиля во внутренние дела ИРИ.
Лидеры также подтвердили обоюдный настрой на укрепление стратегического партнерства между Москвой и Тегераном и реализацию совместных экономических проектов. Проблем с их осуществлением нет, отметил Пезешкиан.
Сегодня Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Президент призвал обеспечить стабильность и безопасность в регионе дипломатическим путем. Россия готова выступить посредником в диалоге.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Дедушка со спичками: Трамп ударил по России и Китаю одновременно
14 января, 08:00

Беспорядки в Иране

В конце прошлого года в Исламской Республике начались протесты из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.
С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979-м. Он призвал к всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил США вмешаться в происходящее.
В некоторых городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против политического строя. Сообщалось о жертвах с обеих сторон. В четверг глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что беспорядки в стране прекратились.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Окончательно и неоспоримо". Трамп начал новую войну
14 января, 08:00
Пезешкиан пообещал продолжить экономические реформы и решить возникшие проблемы, а в организации протестов обвинил США и Израиль. Он призвал иранцев выйти на улицы, чтобы не дать радикалам подменить их реальные требования.
В ночь на четверг Тегеран в ожидании возможных американских атак временно закрыл воздушное пространство. Незадолго до этого глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил нанести по Ирану удары, если местным силовикам прикажут открыть огонь по протестующим.
Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф предупреждал, что в ответ на агрессию США их объекты на Ближнем Востоке станут законными целями.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Турецкий эксперт предположил, когда США могут ударить по Ирану
Вчера, 05:37
 
В миреИранРоссияМасуд ПезешкианВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуСШАИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала