14:19 16.01.2026 (обновлено: 14:25 16.01.2026)
Пезешкиан рассказал Путину о мерах по нормализации обстановки в Иране
Пезешкиан рассказал Путину о мерах по нормализации обстановки в Иране
в мире
иран
масуд пезешкиан
владимир путин
россия
в мире, иран, масуд пезешкиан, владимир путин, россия
В мире, Иран, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, Россия
Пезешкиан рассказал Путину о мерах по нормализации обстановки в Иране

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан информировал президента РФ Владимира Путина о предпринимаемых иранским руководством активных усилиях по нормализации обстановки в стране, сообщила пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан информировал Президента Российской Федерации Владимира Путина о предпринимаемых иранским руководством активных усилиях по нормализации обстановки в стране", - говорится в сообщении.
Горящие автомобили во время беспорядков в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Иране задержали три тысячи участников беспорядков
В миреИранМасуд ПезешкианВладимир ПутинРоссия
 
 
