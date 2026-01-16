События в Иране не отразились на товарообороте с Россией, считает эксперт

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Напряжение, возникшее в Иране и вокруг него, не отразилось на торгово-экономических отношениях России с этой исламской республикой, они развиваются, товарооборот растет, заявил РИА Новости председатель комиссии Московской торгово-промышленной палаты по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Иране Николай Машков.

Связано это, по его словам, с двумя главными причинами. "Во-первых, с положительной динамикой, отличающей наши торгово-экономические отношения в последние годы. Ну а, во-вторых, с вакуумом из-за санкций другого иностранного бизнеса в Иране",- пояснил собеседник агентства.

При этом Машков подчеркнул, что "последние события в Иране говорят о том, что при долгосрочных контрактах российским предпринимателям необходимо учитывать политические риски".

"Также остается актуальным вопрос взаиморасчетов в части получения валютной выручки нашими экспортерами, предоставления гарантий исполнения обязательств с обеих сторон",- заметил он.

По его словам, при планировании бизнеса с иранскими партнерам надо будет учитывать и грядущие изменения валютного регулирования в Иране.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах со стороны протестующих и правоохранителей. Тегеран 12 января взял ситуацию под контроль.