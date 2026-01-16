https://ria.ru/20260116/iran-2068302750.html
События в Иране не отразились на товарообороте с Россией, считает эксперт
События в Иране не отразились на товарообороте с Россией, считает эксперт
Машков: напряженность в Иране не отразилась на товарообороте с Россией
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Напряжение, возникшее в Иране и вокруг него, не отразилось на торгово-экономических отношениях России с этой исламской республикой, они развиваются, товарооборот растет, заявил РИА Новости председатель комиссии Московской торгово-промышленной палаты по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Иране Николай Машков.
"Торгово-экономические отношения между Россией
и Ираном
развиваются, товарооборот подрастает", - сказал он.
Связано это, по его словам, с двумя главными причинами. "Во-первых, с положительной динамикой, отличающей наши торгово-экономические отношения в последние годы. Ну а, во-вторых, с вакуумом из-за санкций другого иностранного бизнеса в Иране",- пояснил собеседник агентства.
При этом Машков подчеркнул, что "последние события в Иране говорят о том, что при долгосрочных контрактах российским предпринимателям необходимо учитывать политические риски".
"Также остается актуальным вопрос взаиморасчетов в части получения валютной выручки нашими экспортерами, предоставления гарантий исполнения обязательств с обеих сторон",- заметил он.
По его словам, при планировании бизнеса с иранскими партнерам надо будет учитывать и грядущие изменения валютного регулирования в Иране.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах со стороны протестующих и правоохранителей. Тегеран
12 января взял ситуацию под контроль.
Президент США Дональд Трамп
поддержал участников беспорядков и допустил любые варианты действий против Ирана, включая удары с воздуха. Тегеран назвал эти заявления угрожающими суверенитету республики.