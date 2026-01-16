На севере Ирана задержали 16 человек за участие в беспорядках, пишет SNN

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Шестнадцать человек были задержаны в разных городах провинции Лурестан, расположенной на западе исламской республики, за участие в беспорядках и совершение актов вандализма, передает агентство SNN со ссылкой на органы разведки провинции.
По сообщениям иранских СМИ, за время недавних народных волнений в стране в этой провинции были задержаны более 100 участников беспорядков.
«
"Шестнадцать участников беспорядков и исполнителей акта вандализма задерданы в Лурестане", - говорится в сообщении агентства.
Как уточняет SNN, среди задержанных пятеро занимались вандализмом, поджигали общественное имущество и нападали на полицейских, двое других использовали при нападении на полицейский участок самодельные бомбы и зажигательные смеси, у остальных девяти было конфисковано боевое и охотничье оружие.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.