На севере Ирана задержали 16 человек за участие в беспорядках, пишет SNN

По сообщениям иранских СМИ, за время недавних народных волнений в стране в этой провинции были задержаны более 100 участников беспорядков.

"Шестнадцать участников беспорядков и исполнителей акта вандализма задерданы в Лурестане", - говорится в сообщении агентства.

Как уточняет SNN, среди задержанных пятеро занимались вандализмом, поджигали общественное имущество и нападали на полицейских, двое других использовали при нападении на полицейский участок самодельные бомбы и зажигательные смеси, у остальных девяти было конфисковано боевое и охотничье оружие.