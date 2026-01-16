Рейтинг@Mail.ru
На севере Ирана задержали 16 человек за участие в беспорядках, пишет SNN - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/iran-2068273863.html
На севере Ирана задержали 16 человек за участие в беспорядках, пишет SNN
На севере Ирана задержали 16 человек за участие в беспорядках, пишет SNN - РИА Новости, 16.01.2026
На севере Ирана задержали 16 человек за участие в беспорядках, пишет SNN
Шестнадцать человек были задержаны в разных городах провинции Лурестан, расположенной на западе исламской республики, за участие в беспорядках и совершение... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T11:57:00+03:00
2026-01-16T11:57:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067526077_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_59ee8b2bee5183b9a6580ebe9bd8c33a.jpg
https://ria.ru/20260116/iran-2068267506.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067526077_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_af0bd3368e269c0d9da1479fc1cd0f34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль
В мире, Иран, США, Израиль
На севере Ирана задержали 16 человек за участие в беспорядках, пишет SNN

SNN: в иранской провинции Лурестан задержали 16 участников беспорядков

© REUTERS / StringerСотрудники иранской полиции
Сотрудники иранской полиции - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© REUTERS / Stringer
Сотрудники иранской полиции
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Шестнадцать человек были задержаны в разных городах провинции Лурестан, расположенной на западе исламской республики, за участие в беспорядках и совершение актов вандализма, передает агентство SNN со ссылкой на органы разведки провинции.
По сообщениям иранских СМИ, за время недавних народных волнений в стране в этой провинции были задержаны более 100 участников беспорядков.
«
"Шестнадцать участников беспорядков и исполнителей акта вандализма задерданы в Лурестане", - говорится в сообщении агентства.
Как уточняет SNN, среди задержанных пятеро занимались вандализмом, поджигали общественное имущество и нападали на полицейских, двое других использовали при нападении на полицейский участок самодельные бомбы и зажигательные смеси, у остальных девяти было конфисковано боевое и охотничье оружие.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Горящие автомобили во время беспорядков в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Иране задержали три тысячи участников беспорядков
Вчера, 11:43
 
В миреИранСШАИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала