В Иране задержали три тысячи участников беспорядков - РИА Новости, 16.01.2026
11:43 16.01.2026 (обновлено: 12:26 16.01.2026)
В Иране задержали три тысячи участников беспорядков
© REUTERS / StringerГорящие автомобили во время беспорядков в Тегеране
Горящие автомобили во время беспорядков в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Силовики задержали три тысячи участников беспорядков в Иране, передает Tasnim.
"Представители сил безопасности объявили, что к настоящему моменту были задержаны три тысячи человек из числа членов террористических группировок, а также лица, участвовавшие в недавних беспорядках", — сообщило агентство.
Накануне глава Минобороны страны Азиз Насирзаде рассказал, что протестующие получали деньги за совершение преступлений: за убийства — около 3500 долларов, поджог автомобиля — почти полторы тысячи.
Как сообщал РИА Новости дипломатический источник в Иране, большое количество погибших во время беспорядков получили пулевые ранения в спину со стороны "агентов". Власти считают протесты продолжением 12-дневной войны с Израилем и США. Тегеран будет расследовать все случаи провокаций.
Беспорядки в Иране

В конце прошлого года в Исламской Республике начались протесты из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.
С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979-м. Он призвал к всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил Трампа вмешаться в происходящее.
В некоторых городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против политического строя. Сообщалось о жертвах с обеих сторон. В четверг глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что беспорядки в стране прекратились.
Президент Масуд Пезешкиан пообещал продолжить экономические реформы и решить возникшие проблемы, а в организации протестов обвинил США и Израиль. Он призвал иранцев выйти на улицы, чтобы не дать радикалам подменить их реальные требования.
