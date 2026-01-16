В Иране задержали три тысячи участников беспорядков

Горящие автомобили во время беспорядков в Тегеране. Архивное фото

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Силовики задержали три тысячи участников беспорядков в Иране, передает Силовики задержали три тысячи участников беспорядков в Иране, передает Tasnim

« "Представители сил безопасности объявили, что к настоящему моменту были задержаны три тысячи человек из числа членов террористических группировок, а также лица, участвовавшие в недавних беспорядках", — сообщило агентство.

Накануне глава Минобороны страны Азиз Насирзаде рассказал, что протестующие получали деньги за совершение преступлений: за убийства — около 3500 долларов, поджог автомобиля — почти полторы тысячи.

Как сообщал РИА Новости дипломатический источник в Иране , большое количество погибших во время беспорядков получили пулевые ранения в спину со стороны "агентов". Власти считают протесты продолжением 12-дневной войны с Израилем и США. Тегеран будет расследовать все случаи провокаций.

Беспорядки в Иране

В конце прошлого года в Исламской Республике начались протесты из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.

С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979-м. Он призвал к всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил Трампа вмешаться в происходящее.

В некоторых городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против политического строя. Сообщалось о жертвах с обеих сторон. В четверг глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что беспорядки в стране прекратились.