Турецкий эксперт предположил, когда США могут ударить по Ирану - РИА Новости, 16.01.2026
05:37 16.01.2026
Турецкий эксперт предположил, когда США могут ударить по Ирану
Период с 19 по 25 января является наиболее вероятным окном для возможного удара США по Ирану, считает турецкий эксперт по Ближнему Востоку Мете Сохтаоглу.
Турецкий эксперт предположил, когда США могут ударить по Ирану

Сохтаоглу заявил, что США планируют удар по Ирану с 19 по 25 января

Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
АНКАРА, 16 янв — РИА Новости. Период с 19 по 25 января является наиболее вероятным окном для возможного удара США по Ирану, считает турецкий эксперт по Ближнему Востоку Мете Сохтаоглу.
США сохраняют на рассмотрении все варианты действий в отношении Ирана, заявил ранее американский постпред страны при ООН Майк Уолтц.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
WSJ: США будет трудно собрать ударный авиационный отряд для атаки Ирана
Вчера, 13:35
"19–25 января, вместе с размещением авианосцев, являются точной датой нападения на Иран", - приводит проправительственный телеканал A Haber слова эксперта.
Объясняя свою позицию, Сохтаоглу отметил, что президент США Дональд Трамп, по его мнению, использует обманчивую тактику, совмещая заявления о снижении напряжённости с подготовкой силового сценария.
По словам эксперта, шаги Тегерана, направленные на деэскалацию, включая военные меры внутри страны, могут создавать иллюзию стабилизации, тогда как реальная подготовка к удару ведётся параллельно и скрыто.
Аналитик связал возможные сроки атаки с передислокацией американских авианосных групп в регионе и добавил, что основными целями могут стать штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и структуры ополчения "Басидж".
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
США могут нанести удар по Ирану ракетами Tomahawk, пишет WSJ
Вчера, 12:56
При этом он подчеркнул, что изложенный прогноз является его личной экспертной оценкой и не основан на официальных заявлениях.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Президент США Дональд Трамп во вторник отметил, что отменил все контакты с иранскими официальными лицами и поддержал участников беспорядков. Кроме того, он пообещал "помощь" протестующим, намекнув, что она находится "в пути". Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку Всемирной Организации Антониу Гутеррешу и председателю СБ ООН, в свою очередь, в среду заявил, что призывы американского лидера к протестующим в Иране захватывать госучреждения поощряют дестабилизацию в исламской республике и угрожают ее суверенитету.
Посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам в четверг заявил, что Трамп сообщил иранской стороне об отсутствии планов напасть на страну, но попросил Тегеран также проявить сдержанность, сообщает пакистанское издание Dawn.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Иран даст ответ на любой акт агрессии, заявили в миссии ИРИ при ООН
01:15
 
