Турецкий эксперт предположил, когда США могут ударить по Ирану

АНКАРА, 16 янв — РИА Новости. Период с 19 по 25 января является наиболее вероятным окном для возможного удара США по Ирану, считает турецкий эксперт по Ближнему Востоку Мете Сохтаоглу.
США сохраняют на рассмотрении все варианты действий в отношении Ирана, заявил ранее американский постпред страны при ООН Майк Уолтц.
"19–25 января, вместе с размещением авианосцев, являются точной датой нападения на Иран", - приводит проправительственный телеканал A Haber слова эксперта.
Объясняя свою позицию, Сохтаоглу отметил, что президент США Дональд Трамп, по его мнению, использует обманчивую тактику, совмещая заявления о снижении напряжённости с подготовкой силового сценария.
По словам эксперта, шаги Тегерана, направленные на деэскалацию, включая военные меры внутри страны, могут создавать иллюзию стабилизации, тогда как реальная подготовка к удару ведётся параллельно и скрыто.
Аналитик связал возможные сроки атаки с передислокацией американских авианосных групп в регионе и добавил, что основными целями могут стать штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и структуры ополчения "Басидж".
При этом он подчеркнул, что изложенный прогноз является его личной экспертной оценкой и не основан на официальных заявлениях.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Президент США Дональд Трамп во вторник отметил, что отменил все контакты с иранскими официальными лицами и поддержал участников беспорядков. Кроме того, он пообещал "помощь" протестующим, намекнув, что она находится "в пути". Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку Всемирной Организации Антониу Гутеррешу и председателю СБ ООН, в свою очередь, в среду заявил, что призывы американского лидера к протестующим в Иране захватывать госучреждения поощряют дестабилизацию в исламской республике и угрожают ее суверенитету.
Посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам в четверг заявил, что Трамп сообщил иранской стороне об отсутствии планов напасть на страну, но попросил Тегеран также проявить сдержанность, сообщает пакистанское издание Dawn.