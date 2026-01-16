https://ria.ru/20260116/iran-2068203265.html
Зампостпреда Ирана при ООН назвал причину отключения интернета
Интернет в Иране был ограничен в том числе для предотвращения кибератак против страны, заявил зампостпреда ИРИ при ООН Голямхосейн Дарзи. РИА Новости, 16.01.2026
ООН, 16 янв – РИА Новости. Интернет в Иране был ограничен в том числе для предотвращения кибератак против страны, заявил зампостпреда ИРИ при ООН Голямхосейн Дарзи.
"Было абсолютно важно предотвратить масштабные кибератаки на Иран
и его инфраструктуру, а также нарушить коммуникации террористических сетей, координировавших террористическую деятельность изнутри наших городов", – сказал он в ходе заседания СБ ООН
.
Иранский дипломат также назвал "ложным" утверждение о том, что ограничения вводились с целью скрыть "вред, наносимый нашему собственному народу".
"Напротив, временные меры были необходимы для защиты иранского народа от злонамеренных операций, которые иностранные агенты, включая израильских, ведут против безопасности страны", – констатировал он.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США
и Израиль
в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.