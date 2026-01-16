Зампостпреда Ирана при ООН назвал причину отключения интернета

ООН, 16 янв – РИА Новости. Интернет в Иране был ограничен в том числе для предотвращения кибератак против страны, заявил зампостпреда ИРИ при ООН Голямхосейн Дарзи.

"Было абсолютно важно предотвратить масштабные кибератаки на Иран и его инфраструктуру, а также нарушить коммуникации террористических сетей, координировавших террористическую деятельность изнутри наших городов", – сказал он в ходе заседания СБ ООН

Иранский дипломат также назвал "ложным" утверждение о том, что ограничения вводились с целью скрыть "вред, наносимый нашему собственному народу".

"Напротив, временные меры были необходимы для защиты иранского народа от злонамеренных операций, которые иностранные агенты, включая израильских, ведут против безопасности страны", – констатировал он.