Зампостпреда Ирана при ООН назвал причину отключения интернета
01:54 16.01.2026 (обновлено: 03:57 16.01.2026)
Зампостпреда Ирана при ООН назвал причину отключения интернета
Зампостпреда Ирана при ООН назвал причину отключения интернета
Интернет в Иране был ограничен в том числе для предотвращения кибератак против страны, заявил зампостпреда ИРИ при ООН Голямхосейн Дарзи. РИА Новости, 16.01.2026
в мире, иран, сша, израиль, оон
В мире, Иран, США, Израиль, ООН
Зампостпреда Ирана при ООН назвал причину отключения интернета

Дипломат Дарзи: интернет в Иране был ограничен для предотвращения кибератак

© Mehr News AgencyПоследствия беспорядков в Боджнурде, Иран. Кадр видео
Последствия беспорядков в Боджнурде, Иран. Кадр видео
© Mehr News Agency
Последствия беспорядков в Боджнурде, Иран. Кадр видео. Архивное фото
ООН, 16 янв – РИА Новости. Интернет в Иране был ограничен в том числе для предотвращения кибератак против страны, заявил зампостпреда ИРИ при ООН Голямхосейн Дарзи.
"Было абсолютно важно предотвратить масштабные кибератаки на Иран и его инфраструктуру, а также нарушить коммуникации террористических сетей, координировавших террористическую деятельность изнутри наших городов", – сказал он в ходе заседания СБ ООН.
Иранский дипломат также назвал "ложным" утверждение о том, что ограничения вводились с целью скрыть "вред, наносимый нашему собственному народу".
"Напротив, временные меры были необходимы для защиты иранского народа от злонамеренных операций, которые иностранные агенты, включая израильских, ведут против безопасности страны", – констатировал он.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
В миреИранСШАИзраильООН
 
 
