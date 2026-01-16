SpaceX предоставила доступ к Starlink в Иране для поддержки протестующих

ООН, 16 янв – РИА Новости. Компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска предоставила ограниченный бесплатный доступ к спутниковой интернет-связи Starlink в Иране с целью поддержки протестующих, заявил постпред США в ООН Майк Уолтц.
"У нас был полный блэкаут: ни интернета, ни телефонов, ничего - только благодаря системе Starlink у нас хоть какой-то доступ, хоть ограниченный доступ к тому, что происходит сейчас (в Иране – ред.)", - сказал Уолтц во время заседания Совбеза ООН, посвященного ситуации в Иране.
Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что SpaceX сделала бесплатным доступ к спутниковой связи Starlink в Иране на фоне многодневного отключения интернета.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что отменил все контакты с иранскими официальными лицами, и поддержал участников беспорядков. Кроме того, он пообещал "помощь" протестующим, намекнув, что она находится "в пути".
Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку всемирной организации Антониу Гутеррешу и председателю СБ Организации Объединенных Наций в среду заявил, что призывы американского лидера к протестующим в Иране захватывать госучреждения поощряют дестабилизацию в исламской республике и угрожают ее суверенитету.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.