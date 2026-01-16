Рейтинг@Mail.ru
SpaceX предоставила доступ к Starlink в Иране для поддержки протестующих - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:33 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/iran-2068202207.html
SpaceX предоставила доступ к Starlink в Иране для поддержки протестующих
SpaceX предоставила доступ к Starlink в Иране для поддержки протестующих - РИА Новости, 16.01.2026
SpaceX предоставила доступ к Starlink в Иране для поддержки протестующих
Компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска предоставила ограниченный бесплатный доступ к спутниковой интернет-связи Starlink в Иране с целью... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T01:33:00+03:00
2026-01-16T01:33:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
майк уолтц
илон маск
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067217727_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6a05d0c9c41400607a1b7724e8ec33ad.jpg
https://ria.ru/20260114/iran-2067726313.html
https://ria.ru/20260116/iran-2068196120.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067217727_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dc1f231ef4e46fce9c5c8a3efbf4d6e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, майк уолтц, илон маск, дональд трамп, оон, spacex
В мире, Иран, США, Израиль, Майк Уолтц, Илон Маск, Дональд Трамп, ООН, SpaceX
SpaceX предоставила доступ к Starlink в Иране для поддержки протестующих

Постпред США Уолтц: SpaceX предоставила бесплатный доступ к Starlink в Иране

© AP PhotoПротест в Тегеране, Иран
Протест в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo
Протест в Тегеране, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 16 янв – РИА Новости. Компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска предоставила ограниченный бесплатный доступ к спутниковой интернет-связи Starlink в Иране с целью поддержки протестующих, заявил постпред США в ООН Майк Уолтц.
"У нас был полный блэкаут: ни интернета, ни телефонов, ничего - только благодаря системе Starlink у нас хоть какой-то доступ, хоть ограниченный доступ к тому, что происходит сейчас (в Иране – ред.)", - сказал Уолтц во время заседания Совбеза ООН, посвященного ситуации в Иране.
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Иран планирует создать закрытую внутреннюю интернет-сеть, пишут СМИ
14 января, 07:59
Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что SpaceX сделала бесплатным доступ к спутниковой связи Starlink в Иране на фоне многодневного отключения интернета.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что отменил все контакты с иранскими официальными лицами, и поддержал участников беспорядков. Кроме того, он пообещал "помощь" протестующим, намекнув, что она находится "в пути".
Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку всемирной организации Антониу Гутеррешу и председателю СБ Организации Объединенных Наций в среду заявил, что призывы американского лидера к протестующим в Иране захватывать госучреждения поощряют дестабилизацию в исламской республике и угрожают ее суверенитету.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Горящие автомобили во время акции протеста в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Небензя назвал ситуацию в Иране примером цветных революций
00:20
 
В миреИранСШАИзраильМайк УолтцИлон МаскДональд ТрампООНSpaceX
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала