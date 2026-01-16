Иран даст ответ на любой акт агрессии, заявили в миссии ИРИ при ООН

ООН, 16 янв - РИА Новости. Иран не стремится к эскалации, но на любой акт агрессии даст решительный ответ, заявил зампостпреда Ирана в ООН Голямхосейн Дарзи.
"Иран не стремится ни к эскалации, ни к конфронтации. Однако любой акт агрессии, прямой или непрямой, будет встречен решительным, соразмерным и правомерным ответом в соответствии со статьёй 51 Устава (ООН - ред.). Это не угроза, а констатация правовой реальности. Ответственность за все последствия будет полностью лежать на тех, кто инициирует подобные противоправные действия", - сказал иранский дипломат в ходе заседания СБ ООН.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.