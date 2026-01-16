Рейтинг@Mail.ru
00:41 16.01.2026 (обновлено: 04:45 16.01.2026)
Третьи страны хотят сменить неугодный им строй в Иране, заявил Небензя
в мире, иран, россия, вашингтон (штат), василий небензя, оон
В мире, Иран, Россия, Вашингтон (штат), Василий Небензя, ООН
© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран. Архивное фото
ООН, 16 янв - РИА Новости. Россия осознает, что некоторые третьи страны стремятся использовать текущую ситуацию для свержения неугодного им строя в Иране, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Сегодняшнее заседание, созванное нашими американскими коллегами, – не что иное, как очередная попытка оправдать неприкрытую агрессию и вмешательство во внутренние дела суверенного государства, а если власти Ирана, в подаче Вашингтона, не "одумаются" – то решить иранскую проблему своим излюбленным способом: нанесением ударов с целью свержения "неугодного режима", - сказал он на заседании Совбеза ООН по Ирану.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Небензя призвал США прекратить строить из себя мирового судью
В миреИранРоссияВашингтон (штат)Василий НебензяООН
 
 
