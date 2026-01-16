https://ria.ru/20260116/iran-2068197670.html
Россия осуждает внешнее вмешательство в дела Ирана, заявил Небензя
Россия решительно осуждает любые формы внешнего вмешательства, угрозы применения силы в отношении Ирана, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 16.01.2026
