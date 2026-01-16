Рейтинг@Mail.ru
Россия осуждает внешнее вмешательство в дела Ирана, заявил Небензя - РИА Новости, 16.01.2026
00:39 16.01.2026
Россия осуждает внешнее вмешательство в дела Ирана, заявил Небензя
Россия осуждает внешнее вмешательство в дела Ирана, заявил Небензя
Россия решительно осуждает любые формы внешнего вмешательства, угрозы применения силы в отношении Ирана, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 16.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Россия осуждает внешнее вмешательство в дела Ирана, заявил Небензя

Небензя: Россия осуждает любые формы внешнего вмешательства в дела Ирана

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
ООН, 16 янв – РИА Новости. Россия решительно осуждает любые формы внешнего вмешательства, угрозы применения силы в отношении Ирана, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Наибольшую обеспокоенность вызывает курс Вашингтона на использование военной силы и угрозы ее применения в отношении Исламской Республики Иран. Осуждаем подобные действия, какими аргументами они был не обставлялись", - сказал Небензя во время заседания Совбеза ООН, посвященного ситуации в Иране.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Небензя призвал США прекратить строить из себя мирового судью
© 2026 МИА «Россия сегодня»
