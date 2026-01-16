Россия призывает ООН предотвратить эскалацию в Иране, заявил Небензя

ООН, 16 янв - РИА Новости. РФ призывает членов ООН предотвратить новую масштабную эскалацию, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по Ирану.
"Отдельно обращаемся к коллегам по совету и всем членам ООН: призываем предотвратить новую масштабную эскалацию и не допустить использования площадки СБ для обоснования противоправных сценариев по смене "неугодных режимов" вместо распространения обвинений навешивания "ярлыков" на законные власти суверенного государства", - сказал он.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.