Небензя осудил курс США на использование военной силы против Ирана

ООН, 16 янв – РИА Новости. РФ осуждает курс США на использование военной силы против Ирана, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
"Наибольшую обеспокоенность вызывает агрессивный курс Вашингтона на использование военной силы и угрозы ее применения в отношении Исламской Республики Иран. Осуждаем подобные действия, какими бы аргументами они не обставлялись, как представляющие собой грубейшие нарушения международного права и устава ООН", – сказал Небензя.
РФ также настоятельно призывает "горячие головы" в Вашингтоне и других столицах, вынашивающие планы повторения военной авантюры, "одуматься и не допустить трагедии июня 2025 года, когда американо-израильская агрессия едва не обернулась серьезной ядерной катастрофой с неизбежными гуманитарными и экологическими последствиями", подчеркнул российский дипломат.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.