Небензя осудил курс США на использование военной силы против Ирана
00:32 16.01.2026 (обновлено: 00:42 16.01.2026)
Небензя осудил курс США на использование военной силы против Ирана
РФ осуждает курс США на использование военной силы против Ирана, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 16.01.2026
в мире, россия, сша, иран, василий небензя, оон
Небензя осудил курс США на использование военной силы против Ирана

Небензя назвал использование военной силы против Ирана нарушением устава ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
ООН, 16 янв – РИА Новости. РФ осуждает курс США на использование военной силы против Ирана, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
"Наибольшую обеспокоенность вызывает агрессивный курс Вашингтона на использование военной силы и угрозы ее применения в отношении Исламской Республики Иран. Осуждаем подобные действия, какими бы аргументами они не обставлялись, как представляющие собой грубейшие нарушения международного права и устава ООН", – сказал Небензя.
Небензя призвал США прекратить строить из себя мирового судью
00:27
РФ также настоятельно призывает "горячие головы" в Вашингтоне и других столицах, вынашивающие планы повторения военной авантюры, "одуматься и не допустить трагедии июня 2025 года, когда американо-израильская агрессия едва не обернулась серьезной ядерной катастрофой с неизбежными гуманитарными и экологическими последствиями", подчеркнул российский дипломат.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Россия солидарна с народом Ирана, заявил Небензя
00:02
 
