Небензя заявил, что действия США по Ирану могут повергнуть регион в хаос

ООН, 16 янв - РИА Новости. Действия США в отношении Ирана могут еще больше повергнуть регион в "кровавый хаос", заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Ваши действия могут еще больше повергнуть регион в кровавый хаос, который рискует выплеснуться за его пределы", - сказал он на заседании Совбеза ООН по Ирану.