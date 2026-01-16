Рейтинг@Mail.ru
00:22 16.01.2026 (обновлено: 01:08 16.01.2026)
Небензя раскритиковал риторику руководства США по Ирану
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя раскритиковал риторику руководства США по Ирану и назвал ее крайне опасной и безответственной. РИА Новости, 16.01.2026
в мире, иран, россия, сша, василий небензя, оон
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
ООН, 16 янв – РИА Новости. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя раскритиковал риторику руководства США по Ирану и назвал ее крайне опасной и безответственной.
"Российская Федерация убеждена, что сегодняшнее заседание Совбеза должно рассматриваться через призму его мандата по поддержанию международного мира и безопасности и соблюдению норм международного права, а не внутриполитической обстановки в Иране. Нарушения этих норм и принципов в нынешней ситуации очевидны. К ним относится звучащая в последние дни крайне опасная и безответственная риторика руководства США", - сказал Небензя во время заседания Совбеза ООН, посвященного ситуации в Иране.
Небензя назвал ситуацию в Иране примером цветных революций
00:20
00:20
Подобные заявления, отметил он, "являются ничем иным, как открытым подстрекательством к насильственному изменению конституционного строя суверенного государства".
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Небензя призвал США прекратить строить из себя мирового судью
00:27
00:27
 
В миреИранРоссияСШАВасилий НебензяООН
 
 
